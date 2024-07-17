Kral Charles, hükümetin programını sundu: İşçi Partisi'nden birçok yeni vaat

Mevzuat ayrıca, Birleşik Krallık'a yatırım çekmek için bir fonun başlatılması ve 2030 yılına kadar temiz enerjiyi artırmakla görevli bir kamu kuruluşunun kurulması gibi daha önce yapılan duyuruları da detaylandırdı.

İşçi Partisi zorunlu konut inşası hedeflerinin geri getirileceğini, İngiltere'nin çok kötü yönetilen demiryolu hizmetlerini yeniden ulusallaştırma planlarını ve yeni bir sınır güvenliği komutanlığı için işe alımların başlatılacağını duyurdu.