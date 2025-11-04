Eski İngiltere Milli Takımı kaptanı David Beckham, futbola ve İngiltere toplumuna yaptığı katkılardan dolayı Kral Charles tarafından 'Sir' unvanı ile onurlandırıldı. Tören, Windsor Kalesi’nde gerçekleştirildi. Beckham'a eşi Victoria Beckham ve ailesi eşlik etti.

Tören sonrası duygularını paylaşan Beckham, "Doğu Londra'da doğan bir çocuk olarak, Majesteleri Kral'dan şövalyelik almak benim için tarif edilemez bir onur. Bu gurur karşısında mütevazı ve minnettarım. Ülkemi temsil etmek hayatımın en büyük onuruydu ve bunu her zaman kalpten hissettim. Kraliyet ailesini ve onların tüm dünyada ne kadar anlam taşıdığını seviyorum. Ridgeway Rovers'tan Manchester United'a, Real Madrid'den LA Galaxy'ye, AC Milan'dan PSG'ye ve elbette İngiltere Milli Takımı'na kadar oynadığım tüm kulüpler ve birlikte çalıştığım harika hocalar sayesinde bugün buradayım. Hepsine minnettarım.

REKLAM

UNICEF, Royal Foundation ve King's Foundation gibi kuruluşlarla çalışmak, bana çocuklara destek olmanın ve yeni nesillere ilham vermenin önemini öğretti. Tüm bunları yaparken tek dileğim ailemi gururlandırmaktı. Bana doğru çalışmayı, saygıyı ve azmi öğreten anne babama, hep yanımda olan, bana güç veren eşim Victoria'ya ve her gün ilham kaynağım olan çocuklarıma teşekkür ediyorum. Bu onur, sadece benim değil, ailemin de gururu."