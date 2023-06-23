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Kanatlarındaki beyaz beneklerle ilgili ilginç gerçek

ABD'li araştırmacılar, her sonbahar Kuzey Amerika'yı uçtan uca kateden kral kelebeklerinin, kanatlarındaki beyaz benekler sayesinde zorlu göç macerasında başarılı olduğunu keşfetti

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AA
  • Kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz beneklerle ilgili ilginç gerçek

    AA'nın National Geographic'ten aktardığı habere göre, ABD'li bilim insanlarının çalışmasında, kral kelebeklerinin her sonbaharda Kanada'nın güneyinden Meksika'ya yaklaşık 5 bin kilometrelik göç yolculuğu yaptığı belirtildi.
  • Kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz beneklerle ilgili ilginç gerçek

    Kral kelebeklerinin kanat boyunun 7-10 santimetre olduğuna dikkati çekilen çalışmada, kanatlardaki renk dağılımının uzun yolculuğa etkileri iki aşamada incelendi.

     
  • Kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz beneklerle ilgili ilginç gerçek

    Çalışmanın ilk aşamasında, yazın üreme döneminde, sonbaharda göç sırasında ve kışı geçirdikleri Meksika'da toplam 400 vahşi kral kelebeği toplandı.

     
  • Kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz beneklerle ilgili ilginç gerçek

    Dişi ve erkek kelebeklerin hayatlarının farklı aşamalarında kanatlarındaki turuncu, siyah ve beyaz renk dağılımının değişimi gözlemlendi.

     
  • Kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz beneklerle ilgili ilginç gerçek

    Araştırmacılar başarıyla göçü tamamlayan kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz oranının, başarısız türdeşlerine kıyasla yüzde üç daha fazla olduğunu buldu.

     
  • Kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz beneklerle ilgili ilginç gerçek

    İkinci aşamada ise kral kelebekleri, yakın akrabası olan Danaid sınıfından Amerika'ya özgü 6 göç etmeyen tür ile karşılaştırıldı.

     
  • Kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz beneklerle ilgili ilginç gerçek

    Göç etmeyen akrabalarına göre, kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz beneklerin daha büyük olduğu tespit edildi.

     
  • Kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz beneklerle ilgili ilginç gerçek

    Araştırma yazarlarından Andrew Davis, "Kanatları uçuş sırasında açık duran kral kelebekleri, göç yolunda aşırı güneş ışığına maruz kalıyor. Yolu binlerce yıldır katettikten sonra güneş enerjisini kullanarak aerodinamik verimliliklerini artıracak bir adaptasyon geliştirmişler" ifadelerini kullandı.
  • Kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz beneklerle ilgili ilginç gerçek

    Güneş ışınlarının radyasyon seviyesi arttıkça beyaz beneklerin sağladığı avantajın azalacağını kaydeden Davis, iklim değişikliği karşısında kral kelebeklerinin yeni adaptasyonlar geliştirerek hayatta kalabileceğini belirtti.
  • Kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz beneklerle ilgili ilginç gerçek

    Davis, kral kelebeklerinin günde ortalama 10 saat uçarak 60 günde göç yolculuğunu tamamladıklarını dile getirdi. Araştırmanın sonuçları Plos One dergisinde yayımlandı.

    *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

     

 

 

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