'Kral Şakir'e özel gösterim

BKM'nin yapımcılığında, Greyder Kids ana sponsorluğunda hayata geçirilen ve Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filmi 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı'nın özel gösterimi Vadi İstanbul'da yapıldı. Salonların önünde filmin kahramanlarından 'Fil Necati'nin tabiriyle 'Muhtişim' kalabalık oluşurken özel gösterime ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte katıldı.

Konukların filmin karakterleri 'Kral Şakir', 'Fil Necati', 'Canan' ve 'Mirket' ve bu fenomen kahramanların yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştıkları özel gösterimde Halit Ergenç - Bergüzar Korel, Hakan Ural, Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu, Çağlar Çorumlu, Alper Kul, Kıvanç Baruönü, Kaya Çilingiroğlu, Kaan Cüreklibatır & Aslı Cüreklibatır, 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı'nı çocuklarıyla birlikte izledi.

Gösterime 4 Ekim'de girecek olan 'Kral Şakir - Korsanlar Diyarı', beyazperdeye Kral Şakir ve ailesi korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir bölgede yaşayacakları heyecan dolu yeni macerasını yansıtacak.