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Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hangi tarihte, nereye defnedilecek?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından en büyük oğlu Galler Prensi Charles, İngiltere'nin yeni kralı oldu. Dünya basınına oturan haberin ardından Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninin ne zaman ve nasıl yapılacağı araştırılıyor. İşte, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze töreni hakkında detaylar...

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  • Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hangi tarihte, nereye defnedilecek?

    Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 96 yaşında vefat eden Kraliçe 2.Elizabeth'in yerine büyük oğlu Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. "Londra Köprüsü Operasyonu" adlı planda II. Elizabeth'in cenaze töreni, ölümünün öncesinde basına sızdırılmıştı. Peki, 2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, II. Elizabeth'in cenaze töreni detayları...
  • Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hangi tarihte, nereye defnedilecek?

    İNGİLTERE YAS TUTMAYA BAŞLADI!

    İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesiyle İngiltere yas tutmaya başladı. Ülkede bayraklar yarıya indirildi, etkinlikler iptal edildi, Kraliyet Ailesi resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Kraliçe'nin ölümü üzerine başlayan ulusal yasın, cenaze töreni gerçekleşene kadar sürmesi bekleniyor. ABD'nin New York kentindeki Empire State binası da hayatını kaybeden Kraliçe anısına ışıklandırıldı.
  • Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hangi tarihte, nereye defnedilecek?

    10 GÜNLÜK YAS SÜRESİNCE NELER OLACAK?

    96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenaze töreniyle ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmamasına rağmen, Kraliçe'nin cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması ve burada 5 gün kalması bekleniyor. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi olan Galler Prensi Charles'ın ilerleyen günlerde resmi planları imzalaması bekleniyor.

    Ayrıca İngiltere hükümetinin, gündemin odağının Kraliçe'de kalmasını sağlamak amacıyla, mecbur kalmadıkça herhangi bir önemli karar veya duyuru yapması beklenmiyor.
  • Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hangi tarihte, nereye defnedilecek?

    CHARLES'IN İLK GÖRÜŞMESİNİ YAPMASI BEKLENİYOR

    Yasın ilk gününde Hyde Park ve Tower Hill'de tören ve ulusal bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması bekleniyor. Kral Charles'ın başbakanla ilk görüşmesini yapması bekleniyor.

    Ayrıca, tam cenaze planlarını resmen imzalamak için Earl Mareşal ile görüşecek ve cenaze töreninin 10 gün içinde yapılması bekleniyor.
  • Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hangi tarihte, nereye defnedilecek?

    Kraliçe'nin naaşının Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a geçişi için provalar yapılacak. Naaşın Londra'da yapılması planlanan büyük törenden birkaç saat önce Buckingham Sarayı'na gelmesi bekleniyor.
  • Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hangi tarihte, nereye defnedilecek?

    23 SAAT HALKIN ZİYARETİNE AÇIK OLACAK

    İlerleyen günlerde Kraliçe'nin naaşı Westminster Sarayı'nda günde 23 saat halkın ziyaretine açık olacak.

    Kral Charles, Cardiff'teki Llandaff Katedrali'ndeki bir ayine katılmak için Galler'e gidecek, ardından Galli Senedd'i ziyaret edecek ve bir taziyeleri kabul edecek. Cenazenin öncesinde Charles, cenazeye katılan yabancı kraliyet ailelerini ağırlayacak.
  • Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hangi tarihte, nereye defnedilecek?

    KRALİÇE'NİN TABUTU NE KADAR BEKLETİLECEK?

    Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenazesi kraliyet treniyle Londra'ya götürülecek. Cenaze başbakan ve üst düzey bakanlar tarafından karşılanacak. D-Day+4'te Kraliçe'nin cenaze töreninin provasının gerçekleşmesi, daha sonra ise Kraliçe'nin tabutunun dört gün Westminster Sarayı'nda kalması bekleniyor.
  • Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hangi tarihte, nereye defnedilecek?

    KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?

    Kraliyet ailesi, Kraliçe'nin ölümünden 10 gün sonra cenazenin gerçekleşeceğinin duyur.ulması bekleniyor. Cenaze için Westminster Sarayı içinde bulunan Aziz Peter Kilisesi'nde iki hafta içinde bir devlet töreni düzenlenmesi bekleniyor. 

    2 dakikalık saygı duruşu gerçekleşecek. Londra ve Windsor'da törenler yapılacak. Cenazenin günü, Buckingham Sarayı tarafından açıklanacak ve Kraliçe, Kral George VI Anıt Şapeli'ne gömülecek.
  • Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hangi tarihte, nereye defnedilecek?

    2. KRALİÇE ELİZABETH NEREYE DEFNEDİLECEK?

    Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından, 12 günlük yas döneminde bayraklar yarıya indirilirken spikerler siyah giyinecek ve milletvekilleri de siyah pazubandı takacak.

    Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesinin olduğu gün resmi tatil ilan edilirken, bankalar ve Londra Borsası’nda işlem yapılmayacak.

    Kraliçe’nin naaşı Westminster Hall’da dört gün boyunca sergilenecek ve Kraliçe ile eşi Edinburgh Dükü’nün yan yana gömülmesi bekleniyor.

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