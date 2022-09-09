10 GÜNLÜK YAS SÜRESİNCE NELER OLACAK?

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenaze töreniyle ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmamasına rağmen, Kraliçe'nin cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması ve burada 5 gün kalması bekleniyor. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi olan Galler Prensi Charles'ın ilerleyen günlerde resmi planları imzalaması bekleniyor.

Ayrıca İngiltere hükümetinin, gündemin odağının Kraliçe'de kalmasını sağlamak amacıyla, mecbur kalmadıkça herhangi bir önemli karar veya duyuru yapması beklenmiyor.