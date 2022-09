Tören öncesinde kilise çevresindeki çok geniş bir alan iyice kontrol edilecek. Her bir kör nokta ve görünmeyen alan görünür hale getirilecek, kontrol edilip kapatılacak. Her bir lamba direği açılıp denetlenecek. El yapımı bir patlayıcı yerleştirilebilecek her yere bakılacak. Patlayıcı kokusu alan köpekler kilise ve çevresinde defalarca gezdirilecek.