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Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Dünyanın dört bir yanından liderler katılacak, hangi önlemler alındı?

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni yarın gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından liderlerin ve çok sayıda insanın katılmasının beklendiği tören için hangi önlemler alındı?

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  • Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Hangi önlemler alındı?

    Kraliçe 2. Elizabeth'in yarın gerçekleşecek cenaze töreni öncesinde binlerce kişi Kraliçe'nin naaşını görmek için kuyrukta beklemeye devam ediyor. 
  • Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Hangi önlemler alındı?

    Londra'da ise cenaze töreni öncesinde sıkı güvenlik önlemleri alınıyor.
  • Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Hangi önlemler alındı?

    Cenaze törenine  dünyanın dört bir yanından aralarında Japonya İmparatoru, krallar ve kraliçeler, ABD Başkanı ve onlarca ülkenin devlet başkanlarının katılması bekleniyor.

     

     
  • Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Hangi önlemler alındı?

    BBC'nin haberine göre, ülkenin istihbarat örgütleri MI5 ve GCHQ, polisin terörle mücadele şubesi ile işbirliği içinde çalışıyor, Londra Emniyet Müdürlüğü'ne İngiltere'nin dört bir yanından takviye güçler geliyor, askeri personel ve sivil görevliler dirlik ve düzeni koruma planında üzerlerine düşen rollere hazırlanıyor.

     

     
  • Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Hangi önlemler alındı?

    Hükümet, kuyrukların düzenini sürdürmeye yardımcı olmak üzere özel güvenlik şirketlerinden yüzlerce görevli getirtti. Salı gününden bu yana ayrıca 1500 askeri personel de başkentte görev yapıyor. Askeri bir helikopterin parlamentonun da bulunduğu Westminster bölgesinin üzerinde gezindiği görülebiliyor.

     

     
  • Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Hangi önlemler alındı?

    Devlet Başkanları bugünden itibaren Londra'ya gelmeye başlıyor. Aralarında Japonya İmparatoru Naruhito, Avrupa ülkelerinden, Tonga ve Butan'dan kral ve kraliçeler, Katar Emiri ve onlarca ülkenin devlet başkanı olacak.

     

     
  • Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Hangi önlemler alındı?

    Özellikle güvenlik riski yüksek görülen liderler arasında ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog da var. Her bir ülkenin güvenlik örgütlerinin ayrı ayrı kaygıları var.

     

     
  • Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Hangi önlemler alındı?

    Londra Emniyet Müdürlüğü yetkilisi Stuart Cundy bu tür durumlarda liderleri korumakla görevli ekiplerle işbirliğine çok alışkın olduklarını söylüyor.

     

     
  • Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Hangi önlemler alındı?

    Devlet Başkanları Pazar gecesi Kral 3. Charles'ın vereceği davete katılacaklar. Pazartesi günü ise hep birlikte Westminster Kilisesi'ndeki cenaze törenine gidecekler.

     

     
  • Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Hangi önlemler alındı?

    Başta polis, bütün liderlerin İngiltere hükümeti tarafından temin edilecek araçlarla kiliseye götürülmesini istiyordu ama bu planlar gözden geçirilip değişikliğe uğradı. ABD Başkanı Biden'a özel zırhlı aracını kullanma izni verildi ve bazı diğer devlet başkanları da kendi araçlarını kullanacak.

     

     
  • Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Hangi önlemler alındı?

    Tören öncesinde kilise çevresindeki çok geniş bir alan iyice kontrol edilecek. Her bir kör nokta ve görünmeyen alan görünür hale getirilecek, kontrol edilip kapatılacak. Her bir lamba direği açılıp denetlenecek. El yapımı bir patlayıcı yerleştirilebilecek her yere bakılacak. Patlayıcı kokusu alan köpekler kilise ve çevresinde defalarca gezdirilecek.

     

     
  • Kraliçe'nin cenaze töreni yarın: Hangi önlemler alındı?

    Cenaze töreni sabahı damlardaki polis sayısı iyice artırılacak. Güvenli alanın çevresine silahlı polisler çok göze batmayacak şekilde yerleştirilecek ve ordunun özel komandı birimi SAS de ihtiyaç halinde müdahaleye hazır bekleyecek.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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