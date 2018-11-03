Krasnodar - Rostov karşılaşma önü

Krasnodar ve Rostov, 04 Kasım 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Krasnodar 22 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Rostov 21 puanda ve 4. sırada. Krasnodar, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rostov son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 512. İddaa'da Krasnodar kazanır 1.70, berabere biter 3.00, Rostov kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Krasnodar önceki hafta Rubin Kazan mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Rostov, Ural karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Krasnodar, evinde 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Rostov, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Rostov, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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