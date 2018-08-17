Krasnodar - Spartak Moscow rakamlar

Krasnodar ve Spartak Moscow, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 6 puanlı Krasnodar 4. sırada bulunuyor, Spartak Moscow 7 puana sahip ve 2. sırada. Krasnodar son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Spartak Moscow son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 395 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Krasnodar kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Spartak Moscow sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Krasnodar önceki hafta Rubin Kazan mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Spartak Moscow ise Dinamo Moscow karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Spartak Moscow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Spartak Moscow, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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