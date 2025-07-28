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        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kartı faiz oranları 2025: Kredi kartı, nakit avans, KMH faizi yüzde kaça düştü, 25 bin TL üstü ve altı kredi kartı faizi ne kadar?

        Kredi kartı faiz oranı ne kadar oldu? Kredi kartı, nakit avans, KMH faizi yüzde kaça düştü?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı ve nakit avans hesapları için uygulanan faiz oranlarında indirime gitme kararı aldı. Kredi kartı kullanıcılarını sevindiren indirim düzenlemesi 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacak. Peki, kredi kartı güncel faiz oranları nedir? İşte, yeni kredi kartı faiz oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:41
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemleri ve nakit avans kullanımları için uygulanan faiz oranlarında indirime gitme kararı aldı. Bu karar, özellikle kredi kartı borcunu taksitlendiren veya nakit avans çeken kullanıcılar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yeni düzenleme, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Peki, güncellenen kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu? İşte, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak yeni kredi kartı faiz oranlarına dair detaylar…

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        2025 GÜNCEL KREDİ KARTI VE NAKİT AVANS FAİZ ORANLARI

        - Kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

        - Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

        - Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

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        KREDİ KARTI FAİZ İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

        TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkez Bankası tarafından belirtilen yeni oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

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