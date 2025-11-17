Kremlin: "Putin-Trump zirvesinin gerçekleşmesini umuyoruz"

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerekli hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz bir zirve daha gerçekleştirmeyi umduklarını aktardı.

Putin ve Trump en son Ağustos ayında Alaska'da bir araya gelmiş, Ukrayna'daki savaş konusunda bir karara varamamışlardı.

Geçen ay Budapeşte'de bir zirve planladıklarını duyurmuşlardı, ancak Trump kısa süre sonra zirveyi iptal etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da bugün yaptığı açıklamada, hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz iki lider arasında yeniden bir görüşme yapmayı umduklarını söyledi.