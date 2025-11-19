Kremlin: Ukrayna konusunda görüşmeye açığız

Kremlin, Ukrayna konusunda görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.

Açıklamada, ABD ile temaslar sürdüğü ancak Putin-Trump zirvesi için yeterli hazırlıklar tamamlanmadığı dile getirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gün içerisinde yaptığı açıklamada ise Rusya’nın ABD ile Ukrayna konusunda herhangi yeni bir plan üzerinde görüşme yapmadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Polonya’nın, Gdansk şehrinde ülkedeki son Rus Konsolosluğunu da kapatma kararı almasını değerlendiren Peskov, "Polonya ile ilişkiler tamamen bozuldu ve bu gelişme de bozulmanın bir tezahürü. Bu, Polonyalı yetkililerin, diplomatik ilişkiler için herhangi bir olasılığı sıfıra indirme arzusudur." ifadelerini kullandı.

Peskov, Polonya’nın, ülkede meydana gelen demir yolu sabotajından Rusya’yı sorumlu tutmasını da eleştirerek, "Herhangi bir sorunu yalnızca Rusya ile ilişkilendirme arzusuna nasıl tepki verebiliriz? Bu bir gerçek ve maalesef bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok.” diye konuştu.

ABD yönetiminin, Rusya ile Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığına yönelik iddiaları ise yalanlayan Peskov, "Bu konuda size bilgi verebileceğimiz yeni bir gelişme yok. Alaska’da istişareler yürütülmüştü ve bu istişarelere ilave herhangi yeni bir gelişme bulunmuyor." dedi.