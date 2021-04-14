Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Kreşler ve anaokulu kapatıldı mı? MEB'den kreşler ve anaokulu açıklaması

Kreşler ve anaokulları kapatıldı mı? Sorusu ebeveynler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yeni yasak döneminde alınan tedbirleri açıkladı. Peki, kreşler ve anaokulları kapandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

Kreşler ve anaokulu kapatıldı mı? MEB'den kreşler ve anaokulu açıklaması

Kreşler ve anaokulu kapatıldı mı? Sprusu binlerce veli tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kreş ve anaokulları geçtiğimiz aylarda kapatma kararı almıştı. Yeni yasak dönemi için MEB'ten bir açıklama daha geldi.

KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 8,12.sınıf ve okul öncesi eğitim kurumları, yüz yüze eğitime devam edecek. Dolayısıyla kreşler ve anaokulları için herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Detaylar geldikçe haber sayfamızda olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cinsel istismardan yargılanan Tuma Çelik beraat etti
GÜNDEMCinsel istismardan yargılanan Tuma Çelik beraat etti
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması
GÜNDEMAkşener'den Cumhur İttifakı açıklaması
Seyahat yasağı! Son dakika: Hızlı tren seferleri devam edecek mi? Biletler geçerli olacak mı?
GÜNDEMHızlı tren seferleri devam edecek mi?
SON DAKİKA: Pakistanlı boynundan bıçaklandı
GÜNDEMPakistanlı boynundan bıçaklandı
RANDEVU ALABİLİRLER! Son dakika: Öğretmenler için aşı açıklaması!
GÜNDEMÖğretmenler için aşı açıklaması!
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Mesaj SMS E-Devlet ile seyahat izin belgesi başvuru alma
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
SON DAKİKA: Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hastaneye kaldırıldı
GÜNDEMTorbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı
CANİ... Son dakika: Baba ve oğlunu öldürmüştü! Kıskıvrak yakalandı
GÜNDEM7 gündür aranıyordu! Baba ve oğlu katletmişti!
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasaklandı mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
ZİRVE... Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranları - İSKİ (14 Nisan)
GÜNDEMİSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!