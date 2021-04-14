Kreşler ve anaokulu kapatıldı mı? Sprusu binlerce veli tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kreş ve anaokulları geçtiğimiz aylarda kapatma kararı almıştı. Yeni yasak dönemi için MEB'ten bir açıklama daha geldi.

KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 8,12.sınıf ve okul öncesi eğitim kurumları, yüz yüze eğitime devam edecek. Dolayısıyla kreşler ve anaokulları için herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Detaylar geldikçe haber sayfamızda olacaktır.