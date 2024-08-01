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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kreşte akıl almaz görüntüler! | Son dakika haberleri

        Kreşte akıl almaz görüntüler!

        Adıyaman'da, bir kreşte kalan çocukların, kreş çalışanları tarafından denetim esnasında çatıya çıkarılarak yağmur altında bekletildiği iddiası üzerine aileler soluğu savcılıkta aldı. Gündüz saatlerinde çarşafa sarılmış halde iç içe yerde uyutulan çocukların görüntüsü kamera ile kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 23:00 Güncelleme: 01.08.2024 - 23:20
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        Kreşte akıl almaz görüntüler!
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        İHA'nın haberine göre; Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi’nde faaliyet gösteren Doktorum Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde daha önceden çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir görevli, kreşte yaşanan durumlarla ilgili video ve kreş çalışanları arasında kurulan mesaj grubuna ait yazışmaların ekran görüntülerini çocukların ailelerine gönderdi.

        Görüntüleri izleyen aileler, Adıyaman Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına kreş hakkında suç duyurusunda bulundu.

        KREŞİN ÇATISINDA YAĞMURDA BEKLETİLDİLER

        Kreş hakkında suç duyurusunun yapılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kreş hakkında soruşturma başlatıldı. İddialara göre, ilgili kurum görevlilerinin denetim için kreşe geldikleri esnada bazı çocukların kreş görevlileri tarafından yağmurlu havada kreşin çatısına çıkarılıp denetime gelen görevlilerin kreşten ayrılana kadar yağmur altında bekletildiği iddia edildi.

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        Aynı zamanda çok sayıda çocuğun bir odada çarşaflara sarılı şekilde yerde iç içe yatırıldığına ait görüntülerin ortaya çıkması da velilerin tepkilerine neden oldu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Mesajlaşmalara ait fotoğraflar ve çocukların kıyafet değişimi esnasında çekilen bazı görüntüleri veliler tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Soruşturmanın ileriki zamanlarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği incelemeler kapsamında netlik kazanacağı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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