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        Haberler Gündem Güncel Samsun merkezli kripto para dolandırıcılığında gözaltılar var! - Son dakika haberler

        Samsun merkezli 4 ilde 'kripto para dolandırıcılığı' operasyonu; 1'i asker 8 gözaltı

        Samsun merkezli 4 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında 1'i asker 8 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:44 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:53
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        Kripto para dolandırıcılığında gözaltılar var!
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        Samsun'da merkezli 4 ilde ‘kripto para yatırım’ adıyla sahte internet sitelerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1'i asker 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        'Kripto para yatırım' şeklinde sahte internet sitelerinden dolandırıcılık yapan 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Manisa'da 4, Adana'da 2 ve Isparta'da yakalanan 1 şüpheli, Samsun'a getirildi. Ankara'da yakalanan ve asker olduğu öğrenilen 1 şüphelinin ise ifadesinin orada alınacağı öğrenildi.

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