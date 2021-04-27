Kripto para yatırımı nasıl yapılır?

Türk ekonomi dünyası kendine kripto para borsası diyen Thodex ve Vebitcoin vurgunu ile çalkalanıyor. Türkiye'de sayılarının yaklaşık 90 olduğu tahmin edilen kripto para borsalarına yönelik düzenleme için de ekonomi yönetimi düğmeye basmış durumda. Şu anda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası hiç durmadan çalışıyor. Kulislerde Sermaye Piyasası Kurulu denetiminde Takasbank benzeri bir saklama bankası kurulacağı ve Türk borsalarından kripto para alanların bu varlıklarını kripto Takasbank'ında güvenilir bir şekilde saklayabilecekleri ifade ediliyor. Ayrıca borsa adını kullanan alım satım platformlarına sermaye şartı getirilmesi de planlanıyor.

KRİPTO TAKASBANK'I NE İŞE YARAYACAK?

Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın sunduğu Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nde bu hafta Türkiye gündemini sarsan kripto para dünyası ele alınıyor. ICRYPEX Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, blockchain teknolojilerinden kripto paralara ve Türk borsalarına kadar sistemin işleyişini ve Thodex vurgununa götüren açıklarını anlatıyor. Süllü ayrıca ekonomi yönetiminin yapacağı düzenlemeleri ve piyasaya etkisini de değerlendiriyor.

HANGİ YATIRIMCI NASIL YATIRIM YAPMALI?

Türk kripto para borsalarının yapısını ve açıklarını dile getirecek olan Süllü, dünyada kripto para dünyasının geleceği de değerlendiriyor. Bireysel yatırımcılar açısından optimum kripto para yatırımın nasıl olması gerektiğine değinecek olan Süllü "Hangi yatırımcı, ne zaman ve nasıl yatırım yapmalı" sorularının cevabını veriyor.