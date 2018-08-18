Kristiansund BK - Rosenborg düellosu

Norveç Eliteserien maçında Kristiansund BK ile Rosenborg, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Kristiansund BK 24 puanla 8. sırada, Rosenborg 37 puanla 2. sırada bulunuyor. Kristiansund BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Rosenborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 581. İddaa'da Kristiansund BK kazanır 3.60, berabere biter 3.30, Rosenborg kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Kristiansund BK son hafta oynanan Haugesund maçında 2-3 kazandı.

Rosenborg ise Odd Grenland karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kristiansund BK, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 8 gol yedi.

Rosenborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Rosenborg, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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