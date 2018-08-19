KTP Kotka - KPV karşılaşma önü

Finlandiya Ykkönen maçında KTP Kotka ile KPV, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. KTP Kotka 25 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken KPV 30 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi KTP Kotka, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. KPV, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 720 kodlu maçı oynayanlar; KTP Kotka galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, KPV galibiyet oranı 2.50.

KTP Kotka son haftadaki Haka müsabasında 3-3 berabere kaldı.

KPV ise Jazz karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

KTP Kotka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. KTP Kotka, kendi sahasında 13 gol attı, 8 gol yedi.

KPV, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KPV 6 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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