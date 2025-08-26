Küba Nerede? Küba Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Küba Nerede?

Küba nerede sorusunun cevabı, az önce de söz ettiğimiz gibi Karayipler konumu üzerinden verilebilir. Karayipler bölgesinde yer alan Küba, büyük bir ada ülkesidir. Büyüklüğü kadar kalabalık nüfusuyla da dikkat çeken ülke, Kuzey Amerika kıtasının güneydoğusunda, Meksika Körfezi, Karayip Denizi ve Atlantik Okyanusu'nun kesişim noktasında bulunur. Konum itibariyle önemli bir noktada bulunan Küba özellikle Soğuk savaş döneminde tarih sahnesinde boy göstermiştir. Yani buradan da anlaşılacağı gibi Küba, turizm açısından olduğu kadar siyasi anlamda da gözlerin üstünde olduğu bir ülkedir. Yaklaşık 110.000 km² yüzölçümüne sahip olan ülke, ana adanın haricinde yüzlerce küçük adacık ve takımadalardan oluşur. Bu da Küba’yı bir ada olmaktan öte takım adalar ülkesi yapar. Peki takım ada ülkesi olan Küba hangi kıtada yer alıyor?

REKLAM

Küba Hangi Kıtada?

Küba hangi kıtada yer alıyor sorusunun cevabı kafa karıştırıcı olabilir. Ancak teknik olarak baktığımızda Küba, Kuzey Amerika kıtasında yer alıyor diyebiliriz. Ancak ülke Karayipler bölgesinde bulunduğu için Küba’nın ismi, Orta Amerika ya da Latin Amerika bölgeleriyle de anılır. Her ne kadar kültürel ve coğrafi olarak Karayipler’de bağımsız bir bölge gibi görünse de, reel anlamda kıta sınıflandırmasına baktığımızda Karayip adaları, Kuzey Amerika kıtasına dahildir. Yani Küba, coğrafi açıdan Karayipler’de yer alsa da kıtasal olarak Kuzey Amerika’nın bir parçasıdır. Tüm bu özellikler de Küba’ya stratejik bir önem atfeder. Bu öneme örnek olarak ise ülkenin ABD ile yakınlığı gösterilebilir. Özellikle Florida’ya çok yakın olan Küba için bu durum avantaj sağlar niteliktedir.