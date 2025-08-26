Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Küba Nerede? Küba Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        Küba Nerede? Küba Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        Küba, Karayipler Denizi'nde yer alan en kalabalık ve en büyük ada ülkesidir. Her sene çok fazla sayıda turist akınına uğrayan Küba'yı bu denli popüler yapan ise ülkenin tarihi, kültürü, mimarisi ve coğrafi özellikleridir. Küba turizm açısından olduğu kadar politik anlamda da dünya siyasetinin yakından takip ettiği coğrafyalardan biridir. Bu da ülke hakkında merak edilenleri arttırır. Özellikle Küba nerede, Küba hangi kıtada, Küba komşu ülkeleri kimler ve Küba başkenti neresi gibi temel sorular, bu ülkeyi yakından tanımak isteyenlerin en çok sorguladığı konulardandır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 11:42 Güncelleme: 26.08.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küba Nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küba Nerede?

        Küba nerede sorusunun cevabı, az önce de söz ettiğimiz gibi Karayipler konumu üzerinden verilebilir. Karayipler bölgesinde yer alan Küba, büyük bir ada ülkesidir. Büyüklüğü kadar kalabalık nüfusuyla da dikkat çeken ülke, Kuzey Amerika kıtasının güneydoğusunda, Meksika Körfezi, Karayip Denizi ve Atlantik Okyanusu'nun kesişim noktasında bulunur. Konum itibariyle önemli bir noktada bulunan Küba özellikle Soğuk savaş döneminde tarih sahnesinde boy göstermiştir. Yani buradan da anlaşılacağı gibi Küba, turizm açısından olduğu kadar siyasi anlamda da gözlerin üstünde olduğu bir ülkedir. Yaklaşık 110.000 km² yüzölçümüne sahip olan ülke, ana adanın haricinde yüzlerce küçük adacık ve takımadalardan oluşur. Bu da Küba’yı bir ada olmaktan öte takım adalar ülkesi yapar. Peki takım ada ülkesi olan Küba hangi kıtada yer alıyor?

        REKLAM

        Küba Hangi Kıtada?

        Küba hangi kıtada yer alıyor sorusunun cevabı kafa karıştırıcı olabilir. Ancak teknik olarak baktığımızda Küba, Kuzey Amerika kıtasında yer alıyor diyebiliriz. Ancak ülke Karayipler bölgesinde bulunduğu için Küba’nın ismi, Orta Amerika ya da Latin Amerika bölgeleriyle de anılır. Her ne kadar kültürel ve coğrafi olarak Karayipler’de bağımsız bir bölge gibi görünse de, reel anlamda kıta sınıflandırmasına baktığımızda Karayip adaları, Kuzey Amerika kıtasına dahildir. Yani Küba, coğrafi açıdan Karayipler’de yer alsa da kıtasal olarak Kuzey Amerika’nın bir parçasıdır. Tüm bu özellikler de Küba’ya stratejik bir önem atfeder. Bu öneme örnek olarak ise ülkenin ABD ile yakınlığı gösterilebilir. Özellikle Florida’ya çok yakın olan Küba için bu durum avantaj sağlar niteliktedir.

        REKLAM

        Küba Komşu Ülkeleri

        Küba komşu ülkeleri dendiğinde, akıllara kara sınırları olan ülkeler gelmemelidir. Çünkü Küba bir ada ülkesidir ve bu nedenle onun karasal komşuları yoktur. Bunun yerine ülkenin deniz yoluyla komşu olduğu ülkeler bulunur. İşte Küba’nın deniz aşırı en yakın komşuları..

        • - Amerika Birleşik Devletleri: Küba’nın kuzeyinde, yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan Florida eyaleti, Küba’nın en önemli komşusudur. Tarihsel olarak da iki ülke arasında birçok diplomatik gelişme yaşanmıştır.
        • - Meksika: Batı yönünde, Yucatan Yarımadası üzerinden Meksika’ya komşudur.
        • - Bahamalar: Küba’nın kuzeydoğusunda yer alır ve deniz sınırı paylaşır.
        • - Haiti: Hispaniola Adası üzerinde yer alan Haiti, Küba’nın doğu komşusudur.
        • - Jamaika: Karayip Denizi’nde Küba’ya oldukça yakın bir ada ülkesidir ve Küba’nın güney komşusudur.

        Bu ülkeler, Küba ile coğrafi yakınlık içindedir ve bu yakınlıklar tarih boyunca ticari, kültürel veya siyasi ilişkiler içinde olmalarına zemin hazırlamıştır.

        Küba Başkenti

        Küba başkenti, Havana şehri olarak bilinir. Bu başkent İspanyolca kökenli bir isim taşır. Hava asıl olarak “La Habana şeklinde yazılır. Başkent, ülkenin kuzey kıyısında yer alır ve aynı zamanda Küba’nın en büyük şehridir. Başkent Havana, yaklaşık iki milyonluk nüfusuyla Küba'nın hem politik hem ekonomik hem de kültürel merkezidir. Havana, mimarisi, rengarenk sokakları, tarihi yapıları ve canlı müzik kültürüyle tanınan popüler bir şehirdir. Hatta öyle ki1982 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan “Eski Havana” bölgesi sayesinde her yıl milyonlarca turist ağırlar. Havana, aynı zamanda Küba devrimi ile özdeşleşen ve Fidel Castro’nun liderliğinde devrimin zaferi ile ülkenin yönetim merkezi haline gelen şehirdir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?