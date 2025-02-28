Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı öpmeye doyamadı

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, ilişkilerini hem doyasıya yaşıyor hem de bunu sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyor.

Son olarak Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka’nın kendisini öpmeye doyamadığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak aşk dolu karelerini takipçileriyle buluşturdu.