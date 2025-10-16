Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'dan hastane açıklaması

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kubilay Aka ile sevgilisi Hafsanur Sancaktutan, Maslak’taki özel bir hastaneye giriş yaparken görüntülendi. Aka, sevgilisinin elini kestiğini belirterek, "Biraz telaşlıyım. Hafsa, elini kesti. Onun için hastaneye geldik. Şu anda dikiş atıyorlar" dedi.

Çıkışta kısa bir açıklama yapan Hafsanur Sancaktutan; "İyiyim, bir problem yok. Parmağımı kestim, bu yüzden buradayız" ifadelerini kullandı. Çift, daha sonra araçlarına binerek hastaneden ayrıldı.