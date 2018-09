Gerwig'in Louisa May Alcott'un 1868 tarihli klasik romanı Little Women'da uyarlayacağı filmin kadrosunda bol Oscar ödüllü Meryl Streep, La La Land'le Oscar kazanan Emma Stone, Lady Bird'le Oscar'a aday olan Saoirse Ronan ve Call Me By Your Name'le Oscar'a aday gösterilen Timothée Chalamet dikkat çekiyor.

2019'da sinemalara gelmesi beklenen filmin diğer yıldızları ise usta oyuncu Laura Dern, Florence Pugh, Eliza Scanlon, James Norton ve Louis Garrel.

Hollywood'da bugünlerde herkesin dilinde olan filmi beyazperdeye aktarırken yönetmen Greta Gerwig'in romanın özellikle ikinci bölümüne ağırlık vereceği söyleniyor.

Romanın 1994'te sinemaya aktarılan versiyonunda Winona Ryder, Kirsten Dunst, Claire Danes, Susan Sarandon gibi yıldız isimler yer almıştı.

