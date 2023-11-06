Küçükçekmece'de iki araç çarpıştı, biri sulama kanalına düştü: 1'i bebek 5 yaralı Küçükçekmece'de iki aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri sulama kanalına düştü. Yaralanan 1'i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza, saat 21.30 sularında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Zeliha G. yönetimindeki otomobil, Barış C. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanala düşen otomobildeki sürücü Zeliha G., Emine Gül ve Ahmet Furkan Gül ile diğer araçtaki sürücünün eşi ve bebeği yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ikinci bir kaza yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Yaralılardan Zeliha G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ARAÇTA BEBEK DE VARDI Sürücü Barış C., “Geçerken ışık olmayan taraftan bu tarafa geliyordu. Yolun karşısından geliyordu. Yeşil ışıktan hareket ederken çarptık. Araçta 4 kişi vardı, bebekte vardı. Hastaneye kontrol amaçlı kaldırmışlar” diye konuştu. Bölgede çok sayıda kaza meydana geldiğini söyleyen Mesut Işık, “Ben motorcuyum. Bu mahallede motosiklet sürücüsüyüm. Çok hızlı gidiyorlar. Hız sınırı yok, kamera yok. Sadece kırmızıdan geçişte kamera var, o da karşı tarafta. Bu tarafta o da yok. Geçen hafta yine kaza yaşandı, bir önlem alınmadı” dedi. Öte yandan, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.