Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Atakent Mahallesinde seyir halinde bulunan otomobilde çıktı.

İddiaya göre, 1. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak aşağı indi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil metal yığınına döndü. Öte yandan otomobilde çıkan yangın ve sonrasında yaşanan patlama, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA