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        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        İstanbul Küçükçekmece'de, tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 00:04 Güncelleme: 05.10.2023 - 00:20
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        Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın
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        Mehmet Akif Mahallesi Mehmetçik 1 Sokak'taki 6 katlı binanın en üst katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Atölye çalışanlarının ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çalışanlar tahliye edilirken, sokak, araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen ve atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir

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