Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Küçükçekmece'de, tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Mehmet Akif Mahallesi Mehmetçik 1 Sokak'taki 6 katlı binanın en üst katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Atölye çalışanlarının ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışanlar tahliye edilirken, sokak, araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen ve atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir