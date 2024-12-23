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        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı

        İstanbul'un ilçesi Küçükçekmece'de belediye tarafından süslenen yılbaşı ağacı yüzleri kapalı kişilerin baltalı saldırısına uğradı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 23:35 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:38
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        Yılbaşı ağacına baltalı saldırı
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        2025 yılına girmekte geri sayım başlarken İstanbul'da bazı belediyeler sokakları ışıklandırarak yılbaşı ağacıyla süslemeye başladı. Küçükçekmece'de süslenen bin yılbaşı ağacına balta ile saldırıldı.

        YÜZLERİNİ KAPATIP SALDIRDILAR

        Belediye tarafından meydana yerleştirilen ve ışıklandırılarak süslenen yılbaşı ağacı 4 kişinin saldırısına uğradı. Grubun içinde bulunan bir kişi elindeki balta ile ağaca zarar verirken diğerleri de kökünden sökmeye çalıştı. Grup daha sonra kayıplara karıştı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi

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        #yılbaşı ağacı
        #haberler
        #küçükçekmece
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