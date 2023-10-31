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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de yurtta kalan öğrenciler gıdadan zehirlendi

        Küçükçekmece'de yurtta kalan öğrenciler gıdadan zehirlendi

        İstanbul Küçükçekmece'de yurtta kalan yaklaşık 60 öğrenci, yedikleri tavuk yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 03:05 Güncelleme: 31.10.2023 - 03:05
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        Yurtta kalan öğrenciler gıdadan zehirlendi
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        Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler, ihbarın ardından yurda gelem ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AKŞAM YEMEĞİNDE TAVUK YEDİLER

        Olay, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci akşam yemeğinde tavuk yedi. Öğrenciler bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayeti ile durumu önce yurt görevlilerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        YURDA ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, baş dönmesi ve kusma şikayeti bulunan öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrenciler ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Bazı öğrencilerin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği görüldü.

        DHA'nın haberine göre, hastaneye, ambulanslarla ve kendi imkanları ile giden 60'a yakın öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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