KüçükÇiftlikpark Bahçe Sineması'nda 'Vanya' gecesi

13 Ağustos Salı akşamı KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda, özellikle “Fleabag” dizisindeki rahip rolüyle milyonların hayranlığını toplayan Andrew Scott’un benzersiz bir tek kişilik performans sahnelediği “Vanya” gösterilecek.

Anton Çehov’un “Vanya Dayı”sının Simon Stephens tarafından uyarlanarak Sam Yates yönetmenliğinde sahneye taşınan “Vanya”, Londra’daki National Theatre’ın, oyunların sinematik açı ve çekimlerle beyazperdeye taşınmasını sağlayan “Live” projesi kapsamında sinemaseverlerle buluşuyor. Kayıp zamana, gerçekleşmeyen umutlara, boşa harcanan hayatlara ve imkânsız aşklara adanan oyunun bu radikal uyarlamasında birden fazla karaktere başarıyla hayat veren Andrew Scott, Vanya’nın içsel çatışmalarını ve duygusal derinliğini vurgulayarak, trajik yönlerini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.