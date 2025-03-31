TRT 1’de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, her Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tarih sayfalarına ışık tutan dizi son olarak 50. Bölümüyle ekranlara gelmişti. Bayram tatili dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler 31 Mart TRT 1 yayın akışı kontrolü yapıyor. ‘’Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman? İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 51. bölüm tarihi…