Her yıl Ramazan ayının son cumasında kutlanan 'Kudüs Günü' Ortadoğu'nun çeşitli yerlerinde protestolara sahne oluyor. İlk olarak İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Humeyni 1979 yılında söz konusu günü Kudüs Günü olarak ilan etmişti. Günün İran çıkışlı olması nedeniyle özellikle Şii nüfusun yoğun olduğu bölgelerde düzenlenen etkinliklere daha yoğun ilgi gösteriliyor. Bugün İran'ın dışında en büyük katılımlı etkinliklerden birisi ise Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşti. İran destekli Şii militanlar Bağdat'ta Filistin Caddesi'nde bir geçiş töreni düzenlendi.

DONALD TRUMP'IN TACİZİ VAR

Yere çizilmiş İsrail bayrağının üzerinden yürüyen militanlar daha sonra ABD ve İsrail bayraklarını yaktı. İran destekli Badr hareketinin lideri Moin Al Kazemi törende yaptığı konuşmada "Bölgemizin insanları Trump ve ABD'nin politikalarıyla taciz edilmektedir. Bugün bölgede Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi reddedilmektedir" ifadelerini kullandı. Irak polisinin kontrolünde gerçekleşen geçit töreninde "Kudüs'te namaz kılacağız" pankartları dikkat çekti

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ PROTESTO EDİLDİ

Bunun yanında gösterilerde 25-26 Haziran'da Bahreyn'de ABD'nin desteğiyle yapılacak 'barış görüşmeleri' de protesto edildi. Trump yönetimi söz konusu görüşmeleri Ortadoğu barış planının ilk adımı olarak gösterdi. Söz konusu planın detayları henüz açıklanmasa da bağımsız bir Filistin seçeneğinin masada olmadığı konuşuluyor. Bu durum da İslam aleminde büyük tepki çekiyor. Filistinli liderler halihazırda bu sebeple Bahreyn'deki görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

950 ŞEHİR VE KASABADA GERÇEKLEŞTİ

İran'da ise Kudüs Günü sebebiyle cuma namazı öncesi 950 şehir ve kasabada protestolar düzenlendi. Üst düzey hükümet yetkilileri Tehran'daki gösterilere katıldı. Burada bir kounşma yapan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif "Bazı Arap liderlerin Netanyahu'nun yanında durarak hedeflerine ulaşacağını sanması çok talihsiz" dedi. Tahran'daki gösterilerde de benzer bir şekilde ABD ve İsrail bayrakları yakıldı. Bunun yanında Suriye'nin başkenti Şam'da da Suriyeliler ve Filistinli mültecilerin katılımıyla etkinlikler düzenlendi.