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Kuduz aşısı nasıl yapılır?

Doğrudan sinir sistemi ve beyni etkileyen kuduz, hayvanlardan hayvanlara ve insanlara geçebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Aşı ile tedavi edilebilen bir hastalık olan kuduz bazı faktörlere bağlı olarak bulaşır. Peki kuduz hastalığı nedir? Kuduz belirtileri nelerdir? Kuduz aşısı nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

Kuduz aşısı nasıl yapılır?

Kuduz; direkt sinir sistemini ve beyini etkileyen virüs yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Hasta olan hayvanlardan diğer hayvanlara ve insanlara bulaşabilmektedir.

Vahşi doğada yaşayan memelilerden veya kuduz aşısı yapılmayan kedi, köpek, inek ve eşek gibi hayvanlardan bulaşabilmektedir.

Sahipsiz bir hayvan tarafından ısırılan kişi zaman kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Kuduz hastalığı tedavi edilmediği takdirde ölümlere yol açabilmektedir. Bu yüzden çok tehlikelidir, ihmal edilmemelidir.

Kuduz Hastalığının Bulaşmasına Neden Olan Etkenler;

  • Hastalığı bulunduran bir hayvan tarafından ısırılma,
  • Hayvanın salyasının açık bir yara üzerine bulaşması,
  • Salyanın bir eşyaya bulaşması sonucu kişinin yara olan kısmının teması,
  • Kuduz hayvan tarafından tırnaklanma durumu,
  • Kuduz bir hayvanın etinden yenmesi veya sütünün içilmesi,
  • Kuduza yakalanmış bir insan ile temas edilmesi ile de bulaşabilmektedir.

Kuduz olduğu veya şüphelenilen bir hayvanın ısırması durumunda ise;

  • Isırılan bölge bol su ve sabun ile yıkanarak temizlenmelidir.
  • Bu bölge yıkandıktan sonra yara olan bölge antiseptik ile dezenfekte edilmelidir.
  • Isırılan bölge beyne ne kadar yakın ise virüsü beyni etkilemesi o kadar çabuk olacağı için hemen doktora gidilerek, tedaviye başlanmalıdır.

Kuduz Tedavisi; aşı ile yapılmaktadır. Öncesinde yaranın bulunduğu bölge temizlenerek, kuduz serumu verilmektedir. Sonrasında ise 0, 3, 7, 14, 28. Günlerde 5 doz şeklinde deltoid adaleden yapılmaktadır. Aşılama şemasına uygun olarak yapıldığında %100 oranında başarı sağlamaktadır. 

 

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