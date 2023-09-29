Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sahnelenen ve sinema uyarlaması ile de ilgi uyandıran “Küheylan”, ikinci sezonuyla 10 Ekim’de seyirci karşısına çıkıyor.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile sahnelenen efsane oyun “Küheylan” görkemli prodüksiyonu, çarpıcı hikayesi, etkileyici kostüm ve maske tasarımlarıyla İstanbul Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Geçen sezon büyük yankı uyandıran “Küheylan”ın başrollerinde; Kerem Alışık (Martin Dysart), Emir Özden (Alan), Hatice Aslan (Dora), Devrim Nas (Frank), Açelya Devrim Yılhan (Hesther), Gizem Katmer (Jill), Dilara Ük (Hemşire), Bertan Dirikolu (Dalton), Sercan Batık (Atlı) ve Oğuzhan Keskin (Maya) yer alıyor.

Oyunda psikiyatrist Martin Dysart karakterini canlandıran Kerem Alışık, seyirciyle Küheylan sahnesinden buluşmayı heyecanla beklediğini dile getirirken, oyunla ilgili olarak da şunları söyledi; “Küheylan yenilikçi ve cesur bir oyun. İnsanın kendisiyle yüzleştiği birçok soru soruyor, sordurtuyor. Psikoloji ‘Senin bir başka insanla karşılaşmanın mutlaka bir nedeni vardır. Ya sen onun hayatını değiştirmek için gelmişsindir ya da o senin’ der. Oyun, toplum normları adına bireyin tutkusunun söndürülüp söndürülmemesini tartışmaya açıyor.”

Küheylan Oyun Tarihleri

10 Ekim 2023, Salı - Zorlu PSM Platinum Sahnesi

22 Ekim 2023, Pazar - Zorlu PSM Platinum Sahnesi

23 Ekim 2023, Pazartesi - Zorlu PSM Platinum Sahnesi

31 Ekim 2023, Salı - Zorlu PSM Platinum Sahnesi

18 Kasım 2023, Cumartesi – Ankara MEB Şura Salonu

20 Kasım 2023, Pazartesi – Selçuklu Anadolu Oditoryum

KÜHEYLAN KÜNYE:

OYUNCU KADROSU:

KEREM ALIŞIK : MARTIN DYSART

EMİR ÖZDEN : ALAN STRANG

HATİCE ASLAN: DORA STRANG

DEVRİM NAS : FRANK STRANG

AÇELYA DEVRİM YILHAN: HESTHER SALOMON

GİZEM KATMER : JILL MASON

DİLARA ÜK : HEMŞİRE

BERTAN DİRİKOLU : DALTON

SERCAN BATIK : GENÇ BİR ATLI

OĞUZHAN KESKİN : MAYA

YAPIMCILAR : ÇOLPAN İLHAN & SADRİ ALIŞIK TİYATROSU VE PIU ENTERTAINMENT

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YAZAN : PETER SHAFFER

ÇEVİREN : SEVGİ SANLI

YÖNETEN : BARIŞ ERDENK

DEKOR TASARIM : MERVE YÖRÜK

IŞIK TASARIM : CEM YILMAZER

MÜZİK : GÜRKAN ÇAKICI

KOSTÜM TASARIM : GÜL SAĞER

HAREKET DÜZENİ : SİBEL ERDENK

DRAMATURG : IRMAK BAHÇECİ

FOTOĞRAFLAR : LEVENT ÖZDEMİR

ASİSTANLAR : BÜŞRA TEZCAN – ARAL ÇOLAK