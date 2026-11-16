33 yıllık sırra "İçimizdeki herkes" sorgusu

Hukuk ve siyasetin iç içe geçtiği yazılarıyla birlikte şiire olan merakı Ramazan Bulut’u nihayet, bireyi ve toplumsal baskıyı sorguladığı yeni romanını yazma itti. Kamuoyunun yakından tanıdığı davalardaki hukuk mücadelesiyle bilinen Ramazan Bulut, edebiyat dünyasına da adım attı. “İçimizdeki Herkes” adlı roman, Doruk Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Balyoz, Ergenekon davalarıyla kamuoyunun gündemine gelen Ramazan Bulut, yeni romanı “İçimizdeki Herkes” ile okurları insanın kendi iç dünyasını ve toplumsal yargıları sorgulamaya davet ediyor.

Bireyin kendi kararlarını ne ölçüde özgürce verdiğini, kalabalıkların düşüncelerimizi ve davranışlarımızı nasıl şekillendirdiğini ele alan roman, otuz üç yıllık bir sır etrafında gelişen çarpıcı bir hikâye sunuyor. Bulut, eserinde şu soruyu soruyor: “Kendi kararlarımızı verdiğimizi sanırken içimizde kim konuşuyor? Yoksa yaygarayı koparan onlar da kışkırtılan biz miyiz?”

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1993 yılında yayımlanan “Canım Cehenneme” adlı şiir kitabıyla edebiyat dünyasına adım atan Ramazan Bulut, yeni romanıyla şiirden romana uzanan yazın yolculuğunu sürdürüyor.

SUBAY, AVUKAT, YAZAR, ŞAİR VE ROMANCI

1962 Elazığ doğumlu Ramazan Bulut, Kuleli Askerî Lisesi ve Kara Harp Okulu’nun ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gazetecilik alanında yüksek lisans yaptı. 1984-2004 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan Bulut, emekliliğinin ardından serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Hukuk, yargı bağımsızlığı ve toplumsal meseleler üzerine yazılarıyla da tanınan Bulut’un 1993 yılında yayımlanan “Canım Cehenneme” adlı bir şiir kitabı bulunuyor.

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ROMANIN KONUSU

Bir çiftlikte çobanlık yapan Kalo ve eşi Berrin’in hikâyesini merkezine alan roman, birbirini tanımayan insanların toplumsal yargılarla yüzleşmesini anlatıyor. Otuz üç yıllık bir sır etrafında şekillenen hikâyede söylentilerin nasıl büyüdüğü, bireysel düşüncelerin kalabalıkların etkisiyle nasıl değiştiği ve insanın zihnindeki görünmez “Herkes” baskısı işleniyor.

KİTAP KÜNYESİ

Kitap: İçimizdeki Herkes

Yazar: Ramazan Bulut

Yayınevi: Doruk Yayınları

Yayın Tarihi: Kasım 2026

Sayfa Sayısı: 288