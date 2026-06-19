54. İstanbul Müzik Festivali'nde bir ilk: Rahat Konser

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali bu yıl ilk kez, müzikseverlerin klasik müziği daha sakin, doğal ve özgür bir atmosferde dinleyebileceği bir "Rahat Konser" düzenliyor.

İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank'ın katkılarıyla düzenlenecek "Rahat Konser: Tanıdık Melodiler, Yumuşak Sesler" başlıklı etkinlikte izleyicilere salon kurallarının esnetilebildiği, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir dinleme ortamı sunulacak. İzleyicinin uymak zorunda hissettiği bazı davranış ve dinleme kalıplarının dışına çıkılabildiği bu konserler, otizm spektrumundaki veya duyusal hassasiyetleri olan izleyicilerin rahat edebileceği alanlar sağlayacak.

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20 ve 21 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda izleyiciyle buluşacak Lepidus Ensemble'ın Baroktan Çağdaş döneme uzanan bir yelpazede en sevilen lirik eserleri seslendireceği ve müzisyenlerin her eser öncesinde kısa bilgiler verecekleri konser sadece biçimsel değil, içerik olarak da daha düşük desibelli, dingin ve samimi bir buluşma olacak. Her bir eserin seslendirilişi yaklaşık beş dakika sürecek. Konser öncesinde fuayede sıcak içecek ve atıştırmalık ikramı yapılacak. Oturma düzeni numarasız olacak; dinleyiciler istedikleri yere oturabilecek. Konserde salon ışıkları karartılmayacak. Konser boyunca salona giriş-çıkış serbest olacak.

İstanbul Müzik Festivali için AYDER (Alternatif Yaşam Derneği) danışmanlığında bir erişilebilirlik rehberi de hazırlandı. Festival web sitesinden ulaşılabilen rehber, festival programıyla ilgili kolaylıkla takip edilebilecek nitelikte metinler ve tüm festival mekânlarının ulaşım ve erişilebilirlik koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgi içeriyor.

RAHAT KONSER NEDİR?

"Rahat konserler", salon kurallarının esnetilebildiği, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir dinleme ortamı sunar. İzleyicinin uymak zorunda hissettiği bazı davranış ve dinleme kalıplarının dışına çıkılabildiği bu konserler, otizm spektrumundaki veya duyusal hassasiyetleri olan izleyicilerin rahat edebileceği alanlar sağlar. Salon ışıkları tamamen karartılmaz, ses seviyesi mümkün olduğunca düşürülür, izleyiciler konser sırasında salondan çıkıp tekrar girebilir ve istedikleri tepkiyi verebilir. İzleyicileri yönlendirmek üzere bir yardım ekibi etkinliğe eşlik eder. Sessizliğin sağlandığı dinlenme alanları bulunur. Daha sakin ve öngörülebilir bir konser ortamından fayda görebilecek herkese açık konserlerdir.

FESTİVAL 25 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

25 Haziran'a kadar sürecek 54. İstanbul Müzik Festivali önümüzdeki günlerde Viyana Senfoni Orkestrası'nın kuşağının en parlak piyanistlerinden Bruce Liu ve karizmatik viyolonselci Kian Soltani'ye eşlik edeceği konserlerin yanı sıra, çağımızın en büyük tenorlarından Ian Bostridge, "Fadonun kasırgası" olarak anılan Sara Correia gibi isimlerin aralarında olduğu pek çok seçkin sanatçı ve topluluğu ağırlayacak.

Biletler, Passo ve Passo İKSV gişesinden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabilir. Öğrenciler bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 50 TL'lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak takip edebiliyor.