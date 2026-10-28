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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Anadolu Kısaları Forum II 29 Ekim'de başlıyor

        Anadolu Kısaları Forum II 29 Ekim'de başlıyor

        29 Ekim – 02 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Anadolu Kısaları Forum II, kısa film projelerini sektör profesyonelleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Forum Koordinatörü Esra Daldal, bu yılın programını, sinemacılara sunulan fırsatları ve sürdürülebilir film üretiminin önemini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 01:28 Güncelleme:
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        Anadolu Kısaları Forum II başlıyor

        Anadolu Kültür Sanat ve Sinema Derneği (AKSASDER) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Anadolu Kısaları Forum II, 29 Ekim – 02 Kasım tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü ve Atlas Pasajı’nda gerçekleştirilecek.

        Forum Koordinatörü Esra Daldal, etkinliğin temel amacının kısa film projelerini geliştirme aşamasından festival yolculuğuna kadar desteklemek olduğunu belirterek, “Anadolu Kısaları Forum’u yalnızca projelerin sunulduğu bir etkinlik olarak görmüyoruz. Bir hikâyenin fikir aşamasından izleyiciyle buluşmasına kadar uzanan yolculuğuna katkı sağlamak istiyoruz. Bu nedenle senaryo danışmanlığından pitching çalışmalarına, yapım olanaklarından dağıtım ve festival stratejilerine kadar farklı alanları bir araya getiriyoruz” dedi.

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        “İyi bir hikâyeye sahip olmak kadar onu doğru anlatabilmek de önemli”

        Forum kapsamında seçilen projelerin temsilcileri, uluslararası pitching danışmanı Bonnie Williams ile sunum pratiklerine; yönetmen ve senarist Belkıs Bayrak ile bire bir senaryo görüşmelerine katılacak.

        Staratejik iletişim ve senaryo danışmanlığının proje geliştirme sürecindeki önemine dikkat çeken Daldal, “Bir senaryoya dışarıdan bakılması, hikâyenin daha önce fark edilmeyen yönlerini ortaya çıkarabiliyor. Pitching ise sinemacının kendi projesini daha iyi tanımasını ve doğru kişilere etkili biçimde anlatmasını sağlıyor. Amacımız katılımcılara tek bir doğru göstermek değil, kendi anlatılarını güçlendirebilecekleri bir alan açmak” ifadelerini kullandı.

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        Kısa film üretiminde kaynaklar kadar dağıtımın da belirleyici olduğunu vurgulayan Daldal, “Bir filmi tamamlamak yolculuğun sonu değil. Doğru festival stratejisini oluşturmak, uluslararası dağıtım olanaklarını değerlendirmek ve sektörle bağlantı kurmak da profesyonel bir çalışma gerektiriyor. Forum’da bu süreçlerin tamamına temas etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

        “Sinemanın üretim biçimini de tartışmamız gerekiyor”

        Bu yılın temasının ekolojik ve sürdürülebilir film üretimi olduğunu açıklayan Daldal, sinema sektörünün çevresel sorumluluğuna dikkat çekti: “Sinemanın yalnızca anlattığı hikâyelerle değil, o hikâyeleri nasıl ürettiğiyle de sorumluluk taşıdığını düşünüyoruz. Green Film yaklaşımı, enerji tüketiminden ulaşım planlamasına, atık yönetiminden malzemelerin yeniden kullanımına kadar pek çok alanı kapsıyor. Sürdürülebilir film üretimi yalnızca büyük bütçeli yapımların gündemi olmamalı. Bağımsız sinemacılar da küçük ama etkili adımlarla bu dönüşümün parçası olabilir.”

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        Yapay zekâ ve telif hakları da gündemde

        Forum’un bu yılki yeniliklerinden biri de yapay zekâ destekli görsel ve teaser video üretimi atölyesi olacak. Programda ayrıca dijitalleşen sinemada telif hakları ve sektörel etik konuları ele alınacak.

        Yeni teknolojilerin sinema üretimindeki yerini değerlendiren Daldal, “Yapay zekâyı sinemacının yerine geçen bir unsur olarak değil, yaratıcı olanaklarını genişletebilecek bir araç olarak ele alıyoruz. Katılımcıların bu teknolojileri deneyimlemelerini sağlarken yaratıcı emeğin korunması, etik sorumluluklar ve telif hakları üzerine de düşünülmesini önemsiyoruz” dedi.

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        “Forum’un üç günle sınırlı kalmasını istemiyoruz”

        İlk kez 2025 yılında düzenlenen Anadolu Kısaları Forum’un ikinci yılında programını genişlettiğini belirten Daldal, sektör buluşmalarının ve kurulan ilişkilerin önemini vurguladı: “Geçen yıl oluşturduğumuz proje geliştirme ve uluslararası sektör buluşmaları yapısını bu yıl yeni atölyeler, farklı uzmanlık alanları ve sektörel desteklerle güçlendiriyoruz. Bizim için önemli olan yalnızca üç gün boyunca etkinlik düzenlemek değil, burada kurulan ilişkilerin yeni filmlere ve iş birliklerine dönüşmesi.”

        Kısa filmin kendine özgü bir sinema alanı olarak desteklenmesi gerektiğini söyleyen Daldal, “Anadolu Kısaları Forum’un uzun vadede uluslararası bağlantıları güçlü, sürekliliği olan bir platforma dönüşmesini hedefliyoruz. Yolu Anadolu Kısaları’ndan geçen projeleri ilerleyen yıllarda farklı festivallerde ve uluslararası platformlarda görmek en büyük motivasyonlarımızdan biri” ifadelerini kullandı.

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