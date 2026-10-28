Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Caz ve flamenko efsaneleri İş Sanat’ta

        Caz ve flamenko efsaneleri İş Sanat’ta

        Flamenko gitarın yaşayan efsanesi Paco Peña, kendi adını taşıyan dans topluluğuyla 9 Aralık, İspanya'nın en özgün yorumcularından Estrella Morente 27 Ocak, cazın sınırlarını pop, folk ve daha deneysel seslerle genişleten Youn Sun Nah 2 Nisan'da, ünlü caz piyanisti Michel Camilo ile flamenko gitarın en büyük yıldızlarından Tomatito ise 21 Nisan'da İş Sanat'ta müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 01:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Caz ve flamenko efsaneleri İş Sanat'ta

        İş Sanat, yeni sezonunda caz ve dünya müziğinin önemli isimlerini müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Paco Peña’dan Estrella Morente’ye, Youn Sun Nah’tan Michel Camilo ve Tomatito ikilisine uzanan zengin program, dinleyicileri farklı coğrafyaların ve kültürlerin sesleriyle buluşturuyor.

        Paco Peña Flamenco Dans Topluluğu, Solera ile sahnede

        Flamenko gitarın yaşayan efsanesi Paco Peña, kendi adını taşıyan dans topluluğuyla 9 Aralık Çarşamba İş Sanat’a konuk olacak. Londra’nın saygın gösteri merkezi Sadler’s Wells Tiyatrosu’nda prömiyerini yapan, Jude Kelly’nin yönettiği ve Fernando Romero’nun koreografisini hazırladığı “Solera”, flamenkoyu müzik, dans ve tiyatroyla bir araya getiriyor.

        REKLAM

        Kuşaktan kuşağa aktarılarak yenilenen canlı bir sanat olan flamenko, solera metodundan ilham alan bu gösteride tecrübeli ustalar ile genç yetenekler aynı sahnede bir araya geliyor, geçmişin birikimi yeni ifade biçimleriyle zenginleşiyor. Peña’nın yanı sıra müzisyenler, şarkıcılar ve dansçılardan oluşan ekip, eleştirmenlerin “mükemmel bir harman” sözleriyle övdüğü alışılmadık bir gösteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

        Estrella Morente ile 13 yıl sonra yeniden buluşma

        İspanya’nın en özgün yorumcularından Estrella Morente, 27 Ocak Çarşamba akşamı yeniden İş Sanat dinleyicisiyle buluşuyor. Pedro Almodóvar’ın Volver filmindeki vokaliyle geniş kitlelerce tanınan Morente, flamenkonun güçlü ezgilerinden cazın farklı tınılarına uzanan repertuvarıyla dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.

        REKLAM

        Granada’da, flamenko geleneğinin köklü ailelerinden birinde dünyaya gelen Morente, bu geleneğin vokal mirasını korurken tango, kopla, caz, rock ve elektronik müzik gibi farklı türlerden de besleniyor. Konserde, flamenkonun geleneksel yapısını farklı müzik türleriyle buluşturan özgün yorumunu dinleyiciyle paylaşıyor.

        Youn Sun Nah, yeni albümü “Lost Pieces” ile İş Sanat’ta

        Cazın sınırlarını pop, folk ve daha deneysel seslerle genişleten Youn Sun Nah, yeni albümü “Lost Pieces”ın turnesi kapsamında 2 Nisan Cuma akşamı İş Sanat’ta konser veriyor. Sanatçının 25 yıllık kariyerindeki 13. albümü olan bu çalışma, bütünüyle kendi yazdığı, bestelediği ve düzenlediği parçalardan oluşuyor. İş Kuleleri Salonu’ndaki konserinde Nah’a gitarda Matthis Pascaud, kontrbasta Brad Christopher Jones ve davulda Raphaël Chassin eşlik edecek.

        REKLAM

        2000’li yılların başında uluslararası festivallerde aldığı ödüller ve verdiği konserlerle adını dünya çapında duyurmaya başlayan Nah, Fransa’da altın plak ve Caz Akademisi Ödülü, Almanya’da Echo Caz Ödülü ve Kore’de Kore Müzik Ödülü aldı. Montrö, Montreal, Monterey ve North Sea gibi saygın caz festivallerinde sahneye çıkan Youn Sun Nah ile bu buluşmayı kaçırmayın.

        Michel Camilo ve Tomatito aynı sahnede

        Ünlü caz piyanisti Michel Camilo ile flamenko gitarın en büyük yıldızlarından Tomatito, 21 Nisan Çarşamba akşamı İş Sanat’ta bir araya geliyor.

        İlk kez 2000’de “Spain” albümü için birlikte çalışan ikili, Latin cazı ile flamenkoyu güçlü doğaçlamalar etrafında yeniden şekillendirirken, piyano ile gitar arasında virtüözce olduğu kadar birbirini dinleyen bir diyalog alanı açıyor. Eleştirmenler, iki sanatçının farklı müzik dillerini yalnızca yan yana getirmekle kalmayıp özgün bir müzikal dünya kurduğuna dikkat çekiyor.

        REKLAM

        Otuz yılı aşan müzikal ortaklıkları boyunca dört albüm yayımlayan Grammy ödüllü Camilo ve Tomatito’nun İş Kuleleri Salonu’ndaki konserinde Karayip cazının ritimleri, flamenkonun tutkusu ve Latin müziğinin farklı renkleri buluşacak. İkili, Chick Corea’dan Astor Piazzolla’ya, Egberto Gismonti’den Ennio Morricone’ye uzanan ilham kaynaklarını İş Sanat dinleyicileri için yorumlayacak.

        İş Sanat'ın 27. sezonun biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İnsan baskısıyla mağaralara sığınıyorlar

        Dünyada sayıları 800- 900 civarında olan Akdeniz fokları için Alanya'da mağaralar temizlenip, fotokapanlar kuruldu. Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu'nun (SAD-AFAG) Koordinatörü Cem Orkun Kıraç, fokların insan baskısıyla mağaralara çekilmek zorunda kaldığını belirterek, "Mağa...
        #İş Sanat
        #caz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama