Caz ve flamenko efsaneleri İş Sanat’ta

İş Sanat, yeni sezonunda caz ve dünya müziğinin önemli isimlerini müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Paco Peña’dan Estrella Morente’ye, Youn Sun Nah’tan Michel Camilo ve Tomatito ikilisine uzanan zengin program, dinleyicileri farklı coğrafyaların ve kültürlerin sesleriyle buluşturuyor.

Paco Peña Flamenco Dans Topluluğu, Solera ile sahnede

Flamenko gitarın yaşayan efsanesi Paco Peña, kendi adını taşıyan dans topluluğuyla 9 Aralık Çarşamba İş Sanat’a konuk olacak. Londra’nın saygın gösteri merkezi Sadler’s Wells Tiyatrosu’nda prömiyerini yapan, Jude Kelly’nin yönettiği ve Fernando Romero’nun koreografisini hazırladığı “Solera”, flamenkoyu müzik, dans ve tiyatroyla bir araya getiriyor.

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Kuşaktan kuşağa aktarılarak yenilenen canlı bir sanat olan flamenko, solera metodundan ilham alan bu gösteride tecrübeli ustalar ile genç yetenekler aynı sahnede bir araya geliyor, geçmişin birikimi yeni ifade biçimleriyle zenginleşiyor. Peña’nın yanı sıra müzisyenler, şarkıcılar ve dansçılardan oluşan ekip, eleştirmenlerin “mükemmel bir harman” sözleriyle övdüğü alışılmadık bir gösteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Estrella Morente ile 13 yıl sonra yeniden buluşma

İspanya’nın en özgün yorumcularından Estrella Morente, 27 Ocak Çarşamba akşamı yeniden İş Sanat dinleyicisiyle buluşuyor. Pedro Almodóvar’ın Volver filmindeki vokaliyle geniş kitlelerce tanınan Morente, flamenkonun güçlü ezgilerinden cazın farklı tınılarına uzanan repertuvarıyla dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.

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Granada’da, flamenko geleneğinin köklü ailelerinden birinde dünyaya gelen Morente, bu geleneğin vokal mirasını korurken tango, kopla, caz, rock ve elektronik müzik gibi farklı türlerden de besleniyor. Konserde, flamenkonun geleneksel yapısını farklı müzik türleriyle buluşturan özgün yorumunu dinleyiciyle paylaşıyor.

Youn Sun Nah, yeni albümü “Lost Pieces” ile İş Sanat’ta

Cazın sınırlarını pop, folk ve daha deneysel seslerle genişleten Youn Sun Nah, yeni albümü “Lost Pieces”ın turnesi kapsamında 2 Nisan Cuma akşamı İş Sanat’ta konser veriyor. Sanatçının 25 yıllık kariyerindeki 13. albümü olan bu çalışma, bütünüyle kendi yazdığı, bestelediği ve düzenlediği parçalardan oluşuyor. İş Kuleleri Salonu’ndaki konserinde Nah’a gitarda Matthis Pascaud, kontrbasta Brad Christopher Jones ve davulda Raphaël Chassin eşlik edecek.

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2000’li yılların başında uluslararası festivallerde aldığı ödüller ve verdiği konserlerle adını dünya çapında duyurmaya başlayan Nah, Fransa’da altın plak ve Caz Akademisi Ödülü, Almanya’da Echo Caz Ödülü ve Kore’de Kore Müzik Ödülü aldı. Montrö, Montreal, Monterey ve North Sea gibi saygın caz festivallerinde sahneye çıkan Youn Sun Nah ile bu buluşmayı kaçırmayın.

Michel Camilo ve Tomatito aynı sahnede

Ünlü caz piyanisti Michel Camilo ile flamenko gitarın en büyük yıldızlarından Tomatito, 21 Nisan Çarşamba akşamı İş Sanat’ta bir araya geliyor.

İlk kez 2000’de “Spain” albümü için birlikte çalışan ikili, Latin cazı ile flamenkoyu güçlü doğaçlamalar etrafında yeniden şekillendirirken, piyano ile gitar arasında virtüözce olduğu kadar birbirini dinleyen bir diyalog alanı açıyor. Eleştirmenler, iki sanatçının farklı müzik dillerini yalnızca yan yana getirmekle kalmayıp özgün bir müzikal dünya kurduğuna dikkat çekiyor.

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Otuz yılı aşan müzikal ortaklıkları boyunca dört albüm yayımlayan Grammy ödüllü Camilo ve Tomatito’nun İş Kuleleri Salonu’ndaki konserinde Karayip cazının ritimleri, flamenkonun tutkusu ve Latin müziğinin farklı renkleri buluşacak. İkili, Chick Corea’dan Astor Piazzolla’ya, Egberto Gismonti’den Ennio Morricone’ye uzanan ilham kaynaklarını İş Sanat dinleyicileri için yorumlayacak.

İş Sanat'ın 27. sezonun biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den temin edilebilir.