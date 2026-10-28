'Comes Alive' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, TikTok Live’ın The Museum of Modern Art (MoMA) gibi dünyanın önde gelen müzelerinde hayata geçirdiği “Comes Alive” projesinin Türkiye’deki ilk ev sahibi olacak. 4–5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek “Pera Müzesi’nde İki Gece” başlıklı program kapsamında müzenin koleksiyon ve süreli sergileri, müze uzmanları ile farklı alanlardan içerik üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek üç sergi turu ve bir atölyeyle TikTok Live üzerinden canlı yayınlanacak.

TikTok Live, “Comes Alive” projesiyle müze deneyimini fiziksel mekânın ötesine taşıyarak kültür ve sanatın keşfi için yeni bir buluşma alanı sunuyor. Müze uzmanlarının bilgisini içerik üreticilerinin farklı bakış açılarıyla bir araya getiren yayınlar, farklı ilgi alanlarına sahip insanları sergiler etrafında buluşturuyor. İzleyicilerin soruları ve yorumlarıyla dahil olabildiği bu format, eserleri birlikte keşfetmeye ve sanat üzerine karşılıklı sohbete dayanan bir deneyim yaratıyor.

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Semiramis Pekkan ile Kesişen Dünyalar ve Osman Hamdi Bey sergilerine yolculuk

Programın ilk yayını, 4 Kasım Çarşamba saat 20.00’de, Pera Müzesi’nin koleksiyon sergilerinden Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar ile Osman Hamdi Bey’e odaklanıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi M. Özalp Birol eşliğinde gerçekleştirilecek sergi turuna Semiramis Pekkan konuk oluyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan derlenen Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Osmanlı ile Avrupa arasındaki diplomatik ve kültürel temasların izini sürerken, Osman Hamdi Bey sergisi Osmanlı arkeolojisi, kültürel mirası ve müzeciliğinin gelişiminde önemli rol üstlenen Osman Hamdi Bey’in ressam kimliğini odağına alıyor.

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Frank Bowling’in sanatına Pqueen ile yakından bakış

Aynı akşam saat 22.30’da, Pera Müzesi’nin süreli sergilerinden Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willing Müdahalesiyle, Süreli Sergiler Proje Yöneticisi İrem İnanç Divriş ve Pqueen ismiyle tanınan içerik üreticisi Pelin Baynazoğlu eşliğinde canlı yayına taşınıyor. Bowling’in eserlerini İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluşturan sergi, sanatçının yapıtlarını Francis Bacon ve Victor Willing’in eserleriyle birlikte ele alıyor. Sohbet odaklı turda Bowling’in renk kullanımı, deneysel yaklaşımı ve kişisel belleğiyle kurduğu ilişki ele alınırken izleyicilerin soruları da sohbete yön veriyor.

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Mösyö Taha ile fotoğraftan sinemaya uzanan bir sohbet

Programın ikinci akşamı, 5 Kasım Perşembe saat 20.00’de, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün 20. yılı kapsamında Pera Müzesi’nde düzenlenen Cumhuriyetin Kamera Arkası sergisi canlı yayına taşınıyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Prodüksiyon Editörü Ekin Can Göksoy ile Mösyö Taha adıyla sinema içerikleri üreten Taha Şahin, sergiyi erken Cumhuriyet dönemine ait basın fotoğraflarının çağrıştırdığı kitaplar, filmler ve kültürel bağlantılar üzerinden birlikte geziyor.

İhsan Özdemir ile yaratım ve dönüşüm üzerine bir atölye

Gecenin son yayını, saat 22.30’da, Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım sergisinde gerçekleştirilecek. Video üreticisi İhsan Özdemir ve Pera Öğrenme Programları ekibinin katılımıyla düzenlenecek atölye, serginin yaratım ve dönüşüm temalarından ilham alan bir üretim sürecini izleyicilerle buluşturacak. Yaklaşık bir saat sürecek atölye, TikTok Live üzerinden canlı yayınlanacak.

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Canlı yayınlar, TikTok’ta peramuzesi ve tiktok_tr hesaplarından izlenebilecek.

“Pera Müzesi’nde İki Gece” Programı

4 Kasım Çarşamba 20.00 – Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar ile Osman Hamdi Bey sergileri / Semiramis Pekkan ve M. Özalp Birol

22.30 – Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım / Pqueen ve İrem İnanç Divriş

5 Kasım Perşembe

20.00 – Cumhuriyetin Kamera Arkası / Mösyö Taha ve Ekin Can Göksoy

22.30 – Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım sergisinde atölye / İhsan Özdemir ve Pera Öğrenme Programları Ekibi