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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar COP31’de iklim, teknoloji ve sanat buluştu

        COP31’de iklim, teknoloji ve sanat buluştu

        Dünyaca ünlü dijital medya sanatçısı Refik Anadol, Türkiye İş Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen "Büyük Doğa Modeli: Türkiye" projesini COP31'de anlattı. Türkiye'nin 33 milli parkından toplanan 500 milyondan fazla veri noktasıyla geliştirilen model, ülkenin doğal zenginliklerini yapay zekâ aracılığıyla kayıt altına almayı ve bilimsel araştırmalara açmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        COP31'de iklim, teknoloji ve sanat buluştu

        Dijital medya sanatçısı Refik Anadol, COP31’in beşinci gününde İklim Finansmanı Sahnesi’nde yaptığı konuşmada yapay zekânın doğayı anlamak ve korumak için nasıl kullanılabileceğini “Büyük Doğa Modeli: Türkiye” projesi üzerinden anlattı. Anadol, ardından İklim Finansmanı Merkezi’ndeki İş Bankası standında yaptığı söyleşide projenin ortaya çıkış sürecini katılımcılarla paylaştı.

        10 yılı aşkın süredir veri, yapay zekâ ve sanatın kesişiminde çalışmalar yürüttüklerini belirten Anadol, “Yapay zekâ için 10 yıl, neredeyse 100 yıllık bir döneme karşılık geliyor” dedi. Anadol, asıl meselenin yapay zekânın daha gelişmiş sonuçlar üretmesinden çok insanlığa ve doğaya katacağı değer olduğunu vurguladı.

        Refik Anadol
        Refik Anadol
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        33 MİLLİ PARKTAN 500 MİLYONDAN FAZLA VERİ NOKTASI

        Türkiye İş Bankası iş birliğiyle geliştirilen proje kapsamında Türkiye’nin 33 milli parkında saha çalışmaları gerçekleştirildi; 150’den fazla kişinin katkı sunduğu araştırmada 500 milyondan fazla veri noktası toplandı. Anadol, “Günümüzde yaygın olarak kullanılan büyük yapay zekâ modelleri endemik türler ve güncel doğa verileri söz konusu olduğunda yanlış veya gerçeği yansıtmayan sonuçlar üretebiliyor” diyerek Türkiye’nin kendi verileriyle eğitilen modelin bu eksikliği gidermede önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

        Doğanın geleceğinin yalnızca gelişmiş yapay zekâ modelleriyle anlaşılamayacağını, yerel toplulukların bilgi birikiminin ve insanlığın doğayla kurduğu ilişkinin de bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Anadol, modelin uluslararası ölçekte katkı sunmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Suat Sözen
        Suat Sözen
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        SORUMLULUK ALIYORUZ, DOĞANIN KORUNMASINA KATKI SAĞLIYORUZ

        COP31’deki etkinlikler kapsamında değerlendirmelerde bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen şunları söyledi: “Çevre ve insan ilişkisi her gün tekrarlayan, doğanın bize sunduklarından istifade ettiğimiz ve alışkanlıklara dayalı bir ilişki; ancak çevremizi korumamız gerektiğini sık sık hatırlamamız gerekiyor. Bu açıdan COP31’i anlamlı buluyorum. Zirvede birçok kurum doğaya katkı sağlayan çalışmalarını anlatıyor ve bu katkıları dünyayla paylaşıyor. Biz de finans sektörünün bir kurumu ve elbette sorumlu bir kurumu olarak çevreyle ilişkimizi ve bu alandaki sorumluluklarımızı ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bizim için bağlayıcı olan karbon hedeflerimizi ve taahhütlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

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        İnsanların çevreyle ilişkisini daha iyi bir noktaya taşımayı amaçlayan çeşitli projelerimiz bulunuyor. Türkiye’nin her ilinde ormanlar oluşturuyoruz. 81 İlde 81 Orman projemizle 2008–2017 döneminde 2,2 milyon fidan diktik, 2023–2031 döneminde 2,2 milyon fidan daha dikmeyi hedefliyoruz. Böylece 4 milyon 4 yüz bin fidanı toprağa kavuşturmuş olacağız. İlk dikilenler artık fidan değil ağaç oldular, hakikaten çok mutluluk veren bir şey onların büyümesi.

        Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğumuzdan, denizlerimiz bizim için çok kıymetli; aynı zamanda önemli bir ekonomik varlık. Deniz ekosisteminin kendini koruyabilmesi için insan müdahalesini mümkün olduğunca azaltmamız gerekiyor. Biz de kendi ölçeğimizde deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlayan projeler yürütüyoruz. Bireyler ve kurumlar kendi sorumluluk alanlarında gerekli özeni gösterdiğinde doğa için çok daha olumlu sonuçlar elde edebiliriz.”

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        KOLEKSİYONDAN MÜZEYE

        COPArt Alanı’nda düzenlenen “Koleksiyondan Müzeye: RHM’nin Hikâyesi” oturumunda Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Kurucu Küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu ve Müze Müdürü Canan Atlığ, İş Bankası koleksiyonunun müzeye dönüşüm sürecini ve eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki müzecilik yaklaşımını anlattı.

        GELECEĞİ KORUMAK, DÖNÜŞÜMÜ FİNANSE ETMEK

        Aynı saatlerde İş Bankası standında düzenlenen “Geleceği Finanse Etmek, Dönüşümü Mümkün Kılmak” oturumunda Fransız Kalkınma Ajansı’na bağlı Proparco ile Alman Yatırım ve Kalkınma Kurumu (DEG) yöneticileri, kalkınma finansmanı kuruluşlarının dönüşümdeki rolünü ve Türkiye’deki projelere yönelik iş birliği vizyonlarını paylaştı. Gazeteci Elif Ergu’nun moderatörlüğündeki “Ormanlar için Birlikte: İklim Krizi, Teknoloji ve Koruma” panelinde ise Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Afet Yönetimi Başkanı Berna Semiz Ergüntan ile Orman Genel Müdürlüğü Eski Yöneticisi ve Danışmanı İlhami Aydın, “Ormanın Gözleri” projesini ve ormanların korunması için atılması gereken adımları ele aldı.

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        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Gürsoy’un moderatörlüğündeki “Döngüyü Tamamlamak: Üretimde Döngüselliğin Ölçeklendirilmesi” panelinde SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Konukoğlu ile SANKO Holding Strateji, Finans ve Yatırım Komitesi Üyesi Mustafa Günbulut, üretimde döngüselliğin iş modellerine entegrasyonunu değerlendirdi. “Yeşil ve Mavi Tahviller: Etki Odaklı Fon Kullanımıyla Çevrenin Korunması” başlıklı günün son panelinde ise uluslararası finans kuruluşlarının yöneticileri yeşil ve mavi tahvillerin çevrenin korunmasındaki rolünü ele aldı.

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        #cop31
        #İş Sanat
        #İş Bankası
        #Refik Anadol
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