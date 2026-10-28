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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Güneşin Oğlu’ 17 Kasım'da sahnede

        ‘Güneşin Oğlu’ 17 Kasım'da sahnede

        Onur Ünlü'nün aynı adlı filminden sahneye uyarlanan ve yönetmenliğini Onur Ünlü ile Nagihan Gürkan'ın üstlendiği 'Güneşin Oğlu', 17 Kasım Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde tiyatroseverlere kahkaha dolu bir akşam yaşatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 01:28 Güncelleme:
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        'Güneşin Oğlu' 17 Kasım'da sahnede

        Zorlu PSM prodüksiyonu Güneşin Oğlu ikinci sezonunda tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Onur Ünlü’nün aynı adlı filminden uyarlanan Güneşin Oğlu, Zorlu PSM prodüksiyonu olarak tiyatro sahnesinde tiyatroseverleri fantastik bir hikayenin parçası haline getiriyor.

        İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan’ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuyla Güneşin Oğlu’nun fantastik hikayesi mizah ve absürtlükle buluşarak izleyiciyi sıra dışı bir dünyanın içine çekiyor. Yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan’ın üstlendiği oyun, 17 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

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        Ruhların bedenler arasında dolaştığı bu fantastik hikaye, temposu hiç düşmeyen yapısı, oyuncuların sahnede kendi mekanlarını yarattığı özgün dili ve kara mizah dozu yüksek güldürüsüyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Güneşin Oğlu, 17 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. Oyunun biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

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        #Onur Ünlü
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