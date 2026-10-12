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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda dostluk konseri

        Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda dostluk konseri

        17. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu'nun 13 Ekim'deki açılışında İtalyan keman sanatçısı Riccardo Zamuner ile İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda konser verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda dostluk konseri

        İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve Ankara İtalyan Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen 17. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, 13-14 Ekim 2026 tarihinde Denizli’de gerçekleştirilecek. İki ülke arasındaki kültürel diplomasi açısından büyük öneme sahip olan sempozyumun açılışı ise Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda özel bir konserle gerçekleşecek.

        13 Ekim 2026 Salı akşamı saat 21.30’da başlayacak İtalya-Türkiye Dostluk Konseri’nde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’na şef ve solist olarak, uluslararası alanda tanınan çağdaş İtalyan kemancı, sanat yönetmeni ve eğitmen Riccardo Zamuner eşlik edecek. Konserin özenle hazırlanan repertuarında Delphin Alard ve Gioachino Rossini’nin bestelerinin yanı sıra Nevit Kodallı’nın Telli Turna’sı da seslendirilecek.

        Riccardo Zamuner
        Riccardo Zamuner
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        Açılışa İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giuseppe Manzo’nun yanı sıra birçok siyasi, diplomatik ve akademik yetkili ile akademisyenler de katılacak.

        “Keşifler, yöntemler ve iş birliği: Araştırmanın sürekliliği ile yenilikçilik arasında Türkiye'deki İtalyan arkeoloji heyetleri” ana başlığıyla düzenlenen 17. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nun akademik oturumları ise 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek. Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen oturumlarda İtalyanca-Türkçe simultane tercüme yapılacak.

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        #İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
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