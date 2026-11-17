Sakıp Sabancı Müzesi, yaz aylarında gerçekleştirdiği MÜZEDE SAHNE festivaline ek olarak, MÜZEDE SAHNE SEZON başlığıyla yıl boyunca süren yeni bir program başlatıyor. Müzenin farklı mekânlarını, sergilerini ve koleksiyonlarını odağına alan program, izleyicilerin müzeyle farklı ilişkiler kurmasına olanak tanırken MÜZEDE SAHNE’yi zamansal ve mekânsal olarak genişleterek farklı karşılaşmalara alan açıyor.

Programın ilk etkinliğinde koreograf, dans sanatçısı ve akademisyen Tuğçe Ulugün Tuna, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Gümüş Balığı ya da Palimpsest Beden başlıklı solo eseriyle izleyiciyle buluşacak. Sanatçının yaşadığı tıbbi kriz ve kemoterapi sürecinden doğan Gümüş Balığı ya da Palimpsest Beden, bedeni bir kinestetik arkeoloji alanı olarak ele alıyor. Tuna, yaşadığı sürecin bedende bıraktığı izleri silinmesi gereken hasarlar olarak değil, bedenin hareket hafızasına eklenen yeni katmanlar olarak değerlendiriyor.

REKLAM

Yapıtın adındaki “gümüş balığı”, sanatçının bedeninde tespit edilen bir oluşuma gönderme yaparken “palimpsest beden”, geçmiş deneyimlerin izlerini taşıyan ve her yeni deneyimle dönüşen bedeni tanımlıyor. Kırılganlık, beden politikaları ve hastalığa ilişkin toplumsal tabular etrafında şekillenen performans, kişisel bir deneyimi bedenin hafızası ve dönüşümü üzerine daha geniş bir sorgulamaya dönüştürüyor.

Programın ikinci etkinliği, Yoko Ono’nun Soprano için Ses Parçası adlı eseri ve “rüzgâra, duvara ve gökyüzüne karşı” talimatından yola çıkıyor. Ses, beden, mekân ve ifade arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeye odaklanan Duyulana Karşı Ses: Dinleme, İnsan Sesi ve Mekân Üzerine Bir Atölye, Dr. Oğuz Öner’in yürütücülüğünde 12 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleşecek.

REKLAM

MÜZEDE SAHNE SEZON, yıl boyunca farklı disiplinlerden etkinlikler ve çeşitli performanslarla izleyicilere yeni deneyim alanları sunmaya devam edecek. Programın ayrıntılı bilgilerine sakipsabancimuzesi.org adresinden ulaşılabilir.