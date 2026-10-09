Sanatın tüm renkleri yeni sezonda BlackBox’ta

Sanat Tarihi Seminerleri

Prof. Dr. Gül İrepoğlu, bu sezon Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni sergisine odaklanıyor. Dönemin öncü sanatçılarının inceleneceği konuşma dizisinin 10 Ekim Cumartesi 14.00’teki ilk etkinliği, “Tanıdığımız Ressamlar: 1914 Kuşağı Deyince…” başlığını taşıyor.

Ayşegül Sönmez, sanatseverleri “Akımlar ve Akıntılar Arasında” bir yolculuğa çıkarıyor. Sanat akımlarını bilinmeyen yönleriyle ele alan serinin ilk buluşması 11 Ekim Pazar 14.00’te Minimalizm ile başlıyor.

Farklı Disiplinler Tek Mekânda

Figen Ayhan ile Hayatımız Opera, temel duygulara operanın gözünden bakıyor. 18 Ekim Pazar 14.00’teki ilk etkinlik Aile Bağları konusunu; Verdi’nin “Rigoletto”, Puccini’nin “Gianni Schicchi”, Mozart’ın “Idomeneo” ve Wagner’in “Die Walküre” eserleriyle ele alıyor.

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Seray Şahinler’in moderatörlüğündeki Edebiyat Rotası, yazar Aylin Balboa’yı konuk ediyor. 21 Ekim Çarşamba 16.30’da Virginia Woolf’un Kendine Ait Bir Oda eseri konuşuluyor.

Bahar Çuhadar ile Tiyatro Hafızası’nın 23 Ekim Cuma 18.00’deki konuğu Tansu Biçer oluyor. 27. HDI Sigorta Sadri Alışık Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık görülen Biçer’in yeni oyunu “Elisabeth Costello” 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde prömiyer yapıyor.

Kentin Saklı Hazinelerinin Peşinde

Cengiz Özdemir ile İstanbul Sohbetleri’nin ilk etkinliği “Ayasofya’nın Arkeolojisi” 16 Ekim Cuma 18.00’de düzenleniyor. Programa öğretim üyesi ve Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker konuk oluyor.

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Nilay Örnek, “Her Umut Ortak Arar” konuşmalarına devam ediyor. 17 Ekim Cumartesi 14.00’te, Halikarnas Balıkçısı, Fahrünnisa Zeid, Aliye Berger ve Füreya Koral gibi isimleri yetiştiren “Şakir Paşa Ailesi”nin yaşamında iz bırakan yapılar inceleniyor.

BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin danışmasından temin edebilirsiniz.

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