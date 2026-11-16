Trabzon Altın Taka Film Festivali'nde 56 film yarışacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in Onursal Başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Trabzon Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenen 2. Trabzon Altın Taka Film Festivali'nde yarışacak finalist filmler belirlendi. 15-20 Aralık tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan ve toplamda 800 Bin TL para ödülünün verileceği festivalde 56 film, büyük ödüller için çok yakında açıklanacak ve alanında ünlü isimler tarafından oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

67 belgesel ve 522 kısa film olmak üzere toplam 589 başvurunun yapıldığı festivalde "Ulusal Belgesel Yarışması" kategorisini Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı, Doç. Dr. Hakan Aşkan ve yönetmen Pınar Okan; "Ulusal Kısa Film Yarışması"na ait "En İyi Kurmaca", "En İyi Belgesel", "En İyi Deneysel", "En İyi Canlandırma" ve "En İyi Yapay Zeka" kategorilerini ise film müzisyeni ve besteci Canset Özge Can, yönetmen ve Akademisyen Hasan Basri Özdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Birol’dan oluşan ön jüri değerlendirdi.

REKLAM

"Ulusal Belgesel Film Yarışması" kategorisinde Tayfun Belet’in "Roman Gibi", Batuhan Karadağoğlu’nun "Ben 12 Bin Yaşındayım", Levent Çetin’in "Zor Zanaat", Nurgül Bayram’ın "Kalplere Dokunan Kadın", Burcu Yeşilbaş’ın "Koca Dünya", Melik Külekci’nin "Manguel’in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar’ın İzinde" , Ali Urgancı’nın ‘’Kendal’a Bir Heykel’’ ve Mehmet Ali Sevimli’nin "Yıkılmak" filmleri yarışacak.

"Ulusal Kısa Film Yarışması" kategorisinde "En İyi Kurmaca" türünde Serdal Altun’un "Süperman Bozkıra Düştü", Ahmet Duvar’ın "Karayazı", Kazım Baynal’ın "Kara Çarşamba", Hamdi Furkan Yıldırım’ın "Defne", Yunus Emre Özdemir’in "Bu Taraf", Fahriye Pas’ın "Yuva", Yaşar Güney Yurdakul’un "Bir Gece Kadar Uzak", Talha Yasin Yaman’ın "Pizza Kulesi", Selçuk Kaan Salk’ın "Uslu" ve İsmet Akgün’ün "Büyümeyen Adam" filmleri yarışacak.

REKLAM

"Ulusal Kısa Film Yarışması" kategorisinde "En İyi Belgesel" türünde Mustafa Emre Bayır’ın "Alarga", Orhan Dede’nin "Kıvılcım", Ali Aytaç Mehmetoğlu’nun "Gül Kasetçilik", Onur Sürek’in "Mevcut Üç", Ahmet Keçili’nin "Ahraz", Tufan Yıldız’ın "Kovanoz Sonsuz Bir Emek", Doğukan Melik Sevindik’in "Fahri", Yusuf İzzettin Gürbüz ve Kenan Kuliev’in "AFK", Enes Öztürk’ün "Tekno Çoban" ve Elfinnur Şişman’ın "Son Duman" filmleri yarışacak.

"Ulusal Kısa Film Yarışması" kategorisinde "En İyi Deneysel" türünde Önder M. Özdem’in "Kalan", Erkan Selçin’in "Delik", Aşkın Umut Ceyhan’ın "Kaplumpara", Bilal Çakay’ın "Reframe", Nephan Baykal’ın "Memories", Efe Gedik’in "Vardiya", Yusuf İslam Ölmez ve Miran Hamo’nun "Balçık ve Barut", Erdal Ruhi Duran - Anıl Çetinel Örselli’nin "Matine Suare", Meltem Altay’un "Rastgele" ve Hüseyin Küpeli’nin "Hatırla" filmleri yarışacak.

REKLAM

"Ulusal Kısa Film Yarışması" kategorisinde "En İyi Canlandırma" türünde Elifnur Kayalar’ın "Karanfil Kız", Abdurrahman Yusuf Özden’in "Tuvalin Dışındaki Balık", Rümeysa Bora - Şevval Benkli - Zeynep Ramadani - Ceren Yıldızhan’ın "Bilemiyorum Aysel", Zeynep Sude Yavuz’un "Drip", Aisha Selime Kundakçı’nın "Temmuz Kışı", Gülcan Köse - İpek Kaptanoğlu’nun "Nar", Serra Nur Göksal’ın "İstanbul", Ferhat Biricik’in "Once Upon a Time in Cyberspace" ve Hira Nur Kaboğlu’nun "Zoochosis" filmleri yarışacak.

"Ulusal Kısa Film Yarışması" kategorisinde "En İyi Yapay Zeka" türünde Bora Yavuz Subaşı’nın "Yüce Sezar", Kaan Atilla Taşkın’ın "Son Dodo", Melik Külekci’nin "İnsan Çiftliği", Çağatay Dörtyıldız’ın "Başka Türlü", Didem Tütüncü’nün "Enver Zaman İçinde", Hazar Vurgun Çağıldıyan’ın "İzler", Mehmet Ali Poyraz’ın "Paradise Island", Ahmet Çitfçi’nin "Rüzgar Gibi" ve Hamide Enise Aytekin’in ‘Alegori" filmleri yarışacak.

REKLAM

Yürütme Kurulu Başkanlığını Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim’in üstlendiği festivalin Yürütme Kurulu Üyeleri ise Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Şükrü Üçüncü, Çağrı Şimşek, Bora Davutluoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Recep Çolak’tan oluşuyor.

Türk ve Dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergilerin de yer alacağı festival için tüm ayrıntılar, sürprizler ve festivalle ilgili bilgiler yakında duyurulacak.