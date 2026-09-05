Ünlü yönetmen Tony Gatlif hayatını kaybetti
Roman kültürünü ve müziğini beyazperdeye taşıdığı yapımlarıyla tanınan Fransız yönetmen Tony Gatlif, 77 yaşında hayata veda etti
Giriş: 05 Eylül 2026 - 16:38 Güncelleme:
Tony Gatlif, 2 Eylül'de hayata veda etti. 'Gadjo Dilo',' Vengo', ve 'Transylvania' filmleriyle hafızalarda yer edinen Cezayir asıllı Fransız yönetmenin ailesi, ölümünü 4 Eylül'de doğruladı.
Tony Gatlif, yönetmenliğin yanı sra senaryo yazarlığı, oyunculuk ve yapımcılık da yapıyordu.
Gatlif, 2004 yılında Cannes Film Festivali'nde 'Exils' adlı filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı.
2008 yılında İstanbul Film Festivali'nin konuğu olarak İstanbul'a gelen Gatlif, Romanların yaşadığı Sulukule semtini de ziyaret etmişti.
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