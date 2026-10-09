Zorlu PSM 14. sezon mottosu: Dünyalar Senin

Zorlu PSM, 14. sezonunda “Dünyalar Senin” mottosuyla kültür-sanatın farklı dünyalarını sahnelerinde buluşturuyor. Kendi prodüksiyonlarından dünyaca ünlü sahne yapımlarına, yıldız müzisyenlerden markalaşmış festivallerine ve yeni dijital projelerine uzanan, sayıları 1200’ü bulan sezon programı Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova’nın ev sahipliğinde gerçekleşen özel bir lansman gecesiyle tanıtıldı.

Bergüzar Korel’in sunumu ve şarkılarıyla renk kattığı gecede Birce Akalay, Zerrin Tekindor, Ülkü Duru, Engin Hepileri ve Halit Ergenç de sahnede Korel’e eşlik ederek Zorlu PSM’deki yeni projelerini anlattı.

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14. sezonunda yapımcı kimliğini dört yeni tiyatro prodüksiyonuyla büyüten Zorlu PSM, uluslararası sahne yapımlarından müzik ve festivallere, çocuk etkinliklerinden dijital içeriklere uzanan çok sesli programıyla farklı sanat disiplinlerine ve yeni deneyimlere alan açıyor. “Dünyalar Senin” mottosuyla başlayan yeni sezon, Zorlu PSM’nin üretici kimliğini ve İstanbul’u dünyanın önemli kültür-sanat merkezlerinden biri haline getirme vizyonunu yeni projelerle ileri taşıyor.

“İstanbul’un uluslararası kültür-sanat dünyasındaki yerini ileri taşımayı hedefliyoruz”

Lansman gecesinde konuşan Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, önümüzdeki dönemde dünya sahnelerinde ses getiren önemli yapımları İstanbul’a getireceklerini açıkladı.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova

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Ova, “J.R.R. Tolkien’in efsanevi üçlemesini tiyatro, canlı müzik, koreografi ve projeksiyonu bir araya getiren görkemli bir sahne dünyasına dönüştüren The Lord of the Rings – A Musical Tale, 8–17 Ekim 2027’de 11 gösterimle; Broadway ve West End’de büyük ilgi gören, Olivier Ödüllü Back to the Future The Musical ise 12-23 Ocak 2028’de 18 gösterimle İstanbul’da, Zorlu PSM’de olacak” dedi.

Ova ayrıca, National Theatre’ın eski Sanat Yönetmeni Rufus Norris’in yazıp yönettiği ve Shakespeare in Love ile The Handmaid’s Tale yapımlarından tanıdığımız Joseph Fiennes’ın tek kişilik performansıyla büyük övgü toplayan Riverman’ın 26–27 Mayıs 2027 tarihlerinde iki gösterimle Zorlu PSM’de Türkiye prömiyerini gerçekleştireceğini söyledi.

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Filiz Ova, Zorlu PSM’nin 14. sezonunun bugüne kadar oluşturulan birikimin yeni bir vizyonla ileri taşındığı bir sezon olduğunu; “Dünyalar Senin” mottosuyla farklı sanat disiplinlerini, farklı kuşakları ve farklı hikayeleri aynı çatı altında buluşturduklarını kaydetti.

Filiz Ova sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendi prodüksiyonlarımızdan dünyanın önemli sahne yapımlarına, markalaşmış festivallerimizden yeni dijital projelerimize uzanan programımızla hem üretici kimliğimizi güçlendiriyor, hem de İstanbul’un uluslararası kültür-sanat dünyasındaki yerini ileri taşımayı hedefliyoruz. Zorlu Holding’in kültür-sanata uzun vadeli değer yaratma anlayışıyla yaklaşması, bu çalışmalarımızın arkasındaki önemli güçlerden biri.

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İlk Tiyatrom İlk Konserim, PSM Genç, Son Dakika Koltuğum, PSM Akademi ve PSM Atölye gibi projelerimizle kültür-sanata erişimi artırmayı, çocukların ve gençlerin sanatla daha erken yaşlarda bağ kurmasını ve yeni kuşak üreticilere alan açmayı da sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Yeni sezonda daha çok üretecek, daha fazla insana ulaşacak ve bu büyük kültür-sanat ekosisteminde daha güçlü bağlar kuracağız.”

Yeni Sezona Dört Yeni Zorlu PSM Tiyatro Oyunu

Zorlu PSM, 14. sezonunda tiyatrodaki üretici kimliğini dört yeni prodüksiyonla büyütüyor. Dünya edebiyatının klasiklerinden çağdaş metinlere uzanan yeni yapımlarında Türkiye’den ve dünyadan önemli yaratıcı isimleri bir araya getiriyor. Zorlu PSM, Dorian Gray’in Portresi, Aşk Köpekliktir, Inter Alia ve Bir Düşüşle Yükselirim’i yeni sezonda tiyatro severlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Oscar Wilde’ın ölümsüz eserinden Kerem Kurdoğlu’nun uyarladığı, Mehmet Birkiye’nin yönettiği Dorian Gray’in Portresi; Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir’i aynı sahnede buluşturuyor. 3 Aralık’ta prömiyer yapacak oyun, 30. İstanbul Tiyatro Festivali’nin kapanış gösterisi olarak ilk kez tiyatro severlerin karşısına çıkacak.

Ahmet Ümit’in eserinden sahneye taşınan Aşk Köpekliktir, Veli Çelik yönetmenliğinde tiyatro severlerle buluşurken, Suzie Miller imzalı Inter Alia, Nicholai La Barrie yönetmenliğinde Birce Akalay’ı Jessica Parks rolüyle sahneye taşıyor. Peter Shaffer’ın Lettice and Lovage oyunu ise Bir Düşüşle Yükselirim adıyla Zerrin Tekindor ve Ülkü Duru’yu Hira Tekindor yönetmenliğinde bir araya getiriyor.

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Zorlu PSM’nin geçtiğimiz sezonlarda hayata geçirdiği Satıcının Ölümü, Afife ve Güneşin Oğlu da yeni sezonda yolculuğunu sürdürüyor. Her yaştan tiyatro severin ilgiyle takip ettiği Zorlu Çocuk Tiyatrosu yapımları Ezop Masallarıve Vay! Dedi Baykuş da yeni sezonda gösterimlerine devam ediyor.

The Lord of the Rings, Back to the Future ve Riverman sadece Zorlu PSM’de!

Zorlu PSM, önümüzdeki dönemde dünya sahnelerinde ses getiren önemli yapımları İstanbul’a getiriyor.

J.R.R. Tolkien’in efsanevi üçlemesini tiyatro, canlı müzik, koreografi ve projeksiyonu bir araya getiren görkemli bir sahne dünyasına dönüştüren The Lord of the Rings – A Musical Tale, 8–17 Ekim 2027’de 11 gösterimle Zorlu PSM’de olacak. Oyuncuların aynı zamanda enstrümanlarıyla müziğin parçası olduğu yapım, A.R. Rahman, Värttinä ve Christopher Nightingale imzalı müzikleriyle Orta Dünya’yı sahnede yeniden kuruyor.

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Ardından Broadway ve West End’de büyük ilgi gören, Olivier Ödüllü Back to the Future The Musical, 12-23 Ocak 2028’de 18 gösterimle İstanbul’a geliyor. Kült filmin yaratıcıları Bob Gale ve Robert Zemeckis’in sahneye uyarladığı müzikal, Alan Silvestri ve Glen Ballard imzalı müzikleri, çarpıcı görsel efektleri ve sahnede başlı başına bir gösteriye dönüşen ikonik DeLorean’ıyla sinemanın en unutulmaz zaman yolculuklarından birini Zorlu PSM sahnesine taşıyacak.

National Theatre’ın eski Sanat Yönetmeni ve Zorlu PSM’de geçtiğimiz mart ayında prömiyer yapan Satıcının Ölümüoyununun yönetmeni Rufus Norris’in yazıp yönettiği Riverman, 26–27 Mayıs 2027 tarihlerinde iki gösterimle Zorlu PSM’de Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

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Shakespeare in Love ve The Handmaid’s Tale yapımlarından tanınan Joseph Fiennes’ın tek kişilik performansıyla sahneye taşıdığı oyunda, Londra’daki Thames Nehri’nde bulunan “Frozen Charlotte” adlı porselen bir köpek figürü üzerinden etkileyici bir baba-kız hikayesi anlatılıyor.

Flamenkodan Bollywood’a, Dünya Sahneleri Zorlu PSM’de!

Zorlu PSM, farklı coğrafyalardan büyük ölçekli sahne yapımlarını İstanbul’la buluşturmaya 14. sezonunda da devam ediyor. Dünyanın önde gelen flamenko topluluklarından Fundación Antonio Gades’in Carmen’i 11 Kasım 2026’da ilk kez Türkiye’de sahnelenirken, Edith Piaf ve Charles Aznavour’un unutulmaz şarkılarıyla Fransız chanson geleneğini sahneye taşıyan Paris! The Show 21 Aralık’ta Turkcell Sahnesi’ne geliyor. Dans, canlı müzik ve görkemli sahne tasarımını Bollywood’un enerjisiyle buluşturan Taj Express ise 3–4 Mart 2027’de Zorlu PSM’de olacak.

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Uluslararası yapımlara, çocuklar ve aileler için hazırlanan özel gösteriler de eşlik ediyor. Cinderella ve Nutcracker gibi kuşaklar boyunca anlatılmaya devam eden klasikler Zorlu PSM sahnelerinde sanatseverlerle buluşurken, kar fırtınalarıyla salonu bambaşka bir dünyaya dönüştüren ve İstanbul’daki önceki gösterimlerinde kapalı gişe oynayan Slava’s Snow Show da yeniden seyirciyle buluşuyor.

Yıldız müzisyenler, markalaşmış PSM festivallerine konuk oluyor!

Zorlu PSM’nin yıllar içinde kendi kitlesini yaratan ve İstanbul’un müzik takviminde kendine özgü bir yer edinen festival ve konser serileri, 14. sezonda da farklı müzik dünyalarını aynı çatı altında buluşturuyor.

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“Çok sesli festival” mottosuyla 10 yıldır farklı seslere alan açan MIX Festival, 6 Kasım’da Kelis, Saint Etienne, Sleaford Mods, Derya Yıldırım & Grup Şimşek, Islandman, Donna Mobile by Elif Çağlar, Dov’è Liana, Dumbo Gets Mad ve farklı müzikal dünyalardan pek çok ismi aynı programda buluşturuyor.

PSM Loves2Gather ise farklı coğrafyalardan müzisyenlerle Türkiye sahnesinden isimleri aynı gecelerde bir araya getiriyor. Serinin yeni sezon programında 18 Aralık’ta Triggerfinger ve Ringo Jets, 29 Ocak’ta Bulgarian Cartrader ve BaBaZuLa, 19 Mart’ta ise Tallisker ve Seren Saraç yer alıyor.

PSM Loves Summer ve 9–10 Nisan 2027’de gerçekleşecek Sónar Istanbul da dünyaca ünlü sanatçıları İstanbul’da ağırlamaya devam edecek.

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Zorlu PSM’nin dünyası dijitalde de genişliyor!

Zorlu PSM, 14. sezonda dijital dünyayı da daha geniş bir perspektifle kucaklıyor.

Ferit Odman, Stüdyo Hali; Duygu Demirdağ ise Sahneden Bildiriyor isimli programla Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yerlerini alıyor.