        Kültür Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kültür Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 795 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı, şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Büro personelinden kütüphaneciye, güvenlikten aşçıya kadar birçok kadroda yapılacak alımlar büyük ilgi görürken, Bakanlık başvuruları reddedilen adayların gerekçeleri online sistem üzerinden görüntüleyebileceğini duyurdu. Peki, personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Giriş: 14.10.2025 - 23:40 Güncelleme: 14.10.2025 - 23:40
        1

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın farklı kadrolarda istihdam edeceği 795 sözleşmeli personel için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Şimdi ise herkesin merak ettiği soru aynı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

        2

        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA SON DURUM

        Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları açıklanmış değil. Değerlendirme ve sınav aşamaları dikkate alındığında, sonuçların Ekim sonu ile Kasım başı arasında açıklanması bekleniyor.

        3

        795 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA DUYURU

        Bakanlık son olarak 29 Eylül'de "Başvuruda aranan kriterleri taşımayan adayların başvuruları reddedilmiştir." duyurusunu yaparken değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

        4

        Yayımlanan duyuruda;

        "Başvuruları elektronik ortamda 25.08.2025-08.09.2025 tarihleri arasında alınan 795 Sözleşmeli Personel Alımı kapsamında, başvuruda aranan kriterleri taşımayan adayların başvuruları reddedilmiştir.

        Başvuruları reddedilen adaylar, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden başvurularının iptal edilme sebeplerini görebileceklerdir.

        Durumlarına itiraz etmek isteyen adaylar 03.10.2025 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Yüzüncü Yıl Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla başvuruda bulunabilirler. Posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

        Başvuru durumlarını Kariyer Kapısında “Başvuru Bekliyor” olarak gören adayların başvuru değerlendirme süreci devam etmektedir. Başvuru değerlendirme süreci tamamlandığında ayrıca duyuru yapılacaktır. İlgililere duyurulur. " denildi.

