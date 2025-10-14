Yayımlanan duyuruda;

"Başvuruları elektronik ortamda 25.08.2025-08.09.2025 tarihleri arasında alınan 795 Sözleşmeli Personel Alımı kapsamında, başvuruda aranan kriterleri taşımayan adayların başvuruları reddedilmiştir.

Başvuruları reddedilen adaylar, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden başvurularının iptal edilme sebeplerini görebileceklerdir.

Durumlarına itiraz etmek isteyen adaylar 03.10.2025 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Yüzüncü Yıl Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla başvuruda bulunabilirler. Posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

Başvuru durumlarını Kariyer Kapısında “Başvuru Bekliyor” olarak gören adayların başvuru değerlendirme süreci devam etmektedir. Başvuru değerlendirme süreci tamamlandığında ayrıca duyuru yapılacaktır. İlgililere duyurulur. " denildi.