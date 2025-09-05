Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Tarihin en yüksek rakamlarını yakalamanın gururunu yaşıyoruz" dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Yeni kütüphane 1.758 metrekare alanı ve 20 bin kitaplık koleksiyonuyla Kayseri’nin kültür hayatına kazandırıldı.

Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanelerin yalnızca okuma alanı değil, aynı zamanda sosyal yaşam merkezleri olduğunu vurguladı.

Kayseri Kocasinan Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen kütüphanenin 1.758 metrekare kullanım alanına, 450 kişilik oturum kapasitesine ve 20 bin kitaplık koleksiyona sahip olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Bu eser yalnızca Kocasinan’ın değil, tüm Kayseri’nin kültür ve eğitim hayatına kazandırılmış bir değerdir" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, bebek ve çocuk bölümlerinden yetişkin okuma salonlarına, internet-multimedya salonundan grup çalışma alanlarına, 200 kişilik konferans salonundan kafeteryasına kadar her ayrıntının kullanıcıların bireysel ve ortak öğrenme deneyimlerini desteklemek üzere planlandığını ifade etti.

"HER YAŞTAN İNSAN İÇİN KÜTÜPHANE KONSEPTİ" Kütüphaneleri toplumda okuma kültürünün oluşmasına katkı sunacak biçimde tasarladıklarını dile getiren Mehmet Nuri Ersoy; "Her yaşa ve gruba hitap edebilecek, hayatın içinde her an ulaşılabilir olacak bir kütüphane konseptini hayata geçirmenin çabasını vermekteyiz" diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, dijital kütüphane projeleri, çevre dostu bina standartları, yapay zekâ temelli dijital kütüphane asistanları ve engelsiz erişim çözümlerinin de bu vizyonla geliştirildiğini belirtti.