Mimarlık tarihinde oldukça önemli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar
ABONE OL

Kültürel ve doğal miraslarımız III (Akdamar Anıt Müzesi)

Akdamar Anıt Müzesi, hem mimarisi hem de süslemeleriyle dünya mimarlık tarihi içinde önemli bir yere sahip

Kültürel ve doğal miraslarımız III (Akdamar Anıt Müzesi)
Mimarlık tarihinde oldukça önemli
0:00 / 0:00

Van Gölü'nün ikinci büyük adası olan Akdamar Adası'ndaki Akdamar Anıt Müzesi, hem mimarisi hem de süslemeleriyle dünya mimarlık tarihi içinde önemli bir yere sahip.
Ermeni Vaspurakan Kralı I. Gagik Ardsruni tarafından saray kilisesi olarak 915 - 921 arasında Mimar Keşiş Manuel'e inşa ettirildi.
Kilise, Abbasilere bağlı olarak 908 - 1021 yılları arasında Van ve çevresinde hüküm süren Vaspurakan Krallığının kültürel çeşitliği ve etkileşimini bütünüyle yansıtıyor.

Kilise, Ermeni mimarisinde Hripsime tipi olarak adlandırılan kare, köşe nişli dört yapraklı yonca planlı olup kuzeydoğusundaki şapel 1296 - 1336 tarihlerinde batısındaki jamatun 1763'te güneyindeki çan kulesi 18'inci yüzyıl sonlarında ilave edildi. Kilise, 2005 - 2006 arasında restore edilerek 2007'de anıt müze olarak hizmete girdi. Kilisenin cephelerini çeşitli bordürler halinde kuşatan ve duvarların orta ve alt kısımlarında heykel şeklinde canlandırılan figürlü taş kabartmalarda, İncil ve Tevrat'tan alınan dini sahneler, Hz. İsa ve Meryem, havariler, peygamberler, Ermeni asiller, saray yaşantısı, av sahneleri, günlük hayattan figürler, çeşitli hayvan, meyve, bitkisel ve geometrik motifler tasvir edildi.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor.
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 - 2020 Özel Ödülleri
KÜLTÜR-SANATÖzel ödülleri verdi
Son dakika: Biden bugün koltuğa oturuyor!
KÜLTÜR-SANATO zaman başkan olsaydı
'Ahmet Midhat Efendi ve Mûsikî' ile Mûsikî tarihimiz aydınlanıyor
KÜLTÜR-SANATMûsikî tarihimiz aydınlanıyor
Milli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATMilli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'ta
Kültürel ve doğal miraslarımız II (Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları)
KÜLTÜR-SANATBelge niteliğindeki mezar taşları
Kültürel mirasın korunması için işbirliği anlaşması imzalandı
KÜLTÜR-SANATAnlaşma imzalandı
Vefatının 10'uncu yılında 'Seçilmiş Anlar'
KÜLTÜR-SANATVefatının 10'uncu yılında sergi
Kültürel ve doğal miraslarımız I (Ahi Evran Türbesi)
KÜLTÜR-SANATGünümüzdekilere model oldu
Son dakika: Ulusal hazinelerimiz ABD'ye giremeyecek
KÜLTÜR-SANATABD'ye giremeyecek
'Nihayet Makamı' yayınlanıyor
KÜLTÜR-SANAT'Nihayet Makamı' yayınlanıyor