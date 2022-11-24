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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında korsan yayın ve yabancı hakem konusu ele alındı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 10 maddelik gündem toplantısında öncelikli korsan yayın meselesini konuştuklarını söyledi

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında korsan yayın ve yabancı hakem konusu ele alındı
AA

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısı Maslak'taki Vakıf Ofisi'nde gerçekleştiriliyor. Saat 14.00 civarında başlayan toplantı arasında basın mensuplarını bilgilendiren Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yabancı hakemlerle ilgili gündem maddesi olup olmadığıyla ilgili de bilgi aktardı.

''GELİR KAYBINDAKİ EN ÖNEMLİ FAKTÖR BUGÜN İTİBARİYLE KORSAN YAYIN''

Gündem maddelerinden birisinin de yabancı hakem konusu olduğunu söyleyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Ama o konuyla alakalı açıklamayı Kulüpler Birliği Başkanının yapması daha doğru olur. Yaklaşık 10 gündem maddesi vardı. Benim paylaşabileceğim tek konu, ki yaklaşık 1.5 saatimizi aldı, korsan yayın. Yaptığımız araştırmalar, elimize ulaşan raporlara göre korsan yayının Türkiye'de izlenme oranı yüzde 85. Yani bir maç yayınlandığı zaman bunu sadece 100 lira üzerinden hesaplayacak olursak sadece 15 lirası kulüplere gidiyor, 85'i de korsan yayın piyasasında kulüplerin kasasından çıkan para diye değerlendirirsek hiç de yanlış yapmış olmayız. Aynı zamanda özellikle İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, bu liglerde korsan yayın diye bir şey söz konusu bile değil. Belki yüzde 3 belki yüzde 5. Bununla alakalı çok ciddi tedbirlerin, önlemlerin alınması konusunda zaten 2-3 senedir yürüttüğümüz bir çalışma var. Ama özellikle son yayın ihalesinde, 4 sene öncesine kıyasladığımız zaman 500 milyon dolar olan naklen yayın gelirinin 115 milyon dolara düşmesi, yani yüzde 80 oranında değer kaybetmesindeki en önemli faktörlerden birisinin de korsan yayın olduğu düşüncesini paylaşıyoruz. Gelir kaybındaki en önemli faktör bugün itibariyle korsan yayın."

Korsan yayın hakkında toplumun, taraftarın bilinçlendirilmesi gerektiğini, korsan olarak izlenen bir maçın aynı zamanda o kulübün 100 lira gelirli kasasından 85 liraya mal olduğu ve kulüpleri ciddi şekilde maddi kayba uğrattığını vurgulayan Ağaoğlu, "Eğer bunun önünü alamazsak 2 sene sonra biz 115 milyon doları da göremeyiz. 500 milyon dolardan başladık 115'e geriledik, onu da bulamayız. Yaptığımız çalışmalar, 2 sene sonra da bu rakamın 50-60 milyon dolar seviyelerine kadar düşeceği yönünde. Bu açıdan da değerlendirecek olursak, zaten ekonomik olarak açmazın darboğazın içinde olan Türk futbolunun tamamen ekonomik anlama biteceği anlamına geliyor ki burada, ileriye dönük olarak yani 10-20 yıllık projeksiyondan bahsetmiyoruz. 2 yıl içinde Türk futbolunu çok ciddi bir açmazın içerisine sokacağı gerçeğini hepimizin bilmesi lazım. Medyanın, taraftarların, kulüp yöneticilerinin, yani futbol ailesi içindeki herkesin çok ciddi şekilde korsan yayınla mücadele etmesi gerekliliğini çok açık net bir şekilde ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

''YASA DIŞI BAHİSLE İLİNTİLENDİRMEK MÜMKÜN''

Korsan yayıncılığın Türkiye'de Avrupa'ya oranla çok daha fazla olmasının sebebi sorulan Ağaoğlu, "Bir bölümünü yasa dışı bahisle ilintilendirmek mümkün. Çünkü korsan yayın yapan sitelerin önemli bir bölümü yasa dışı bahis yapan siteler, oraya link veriyorlar. Bir diğeri de ülkemizdeki mevcut yasaların yeterli olmamasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda teknolojik olarak da bir sıkıntı var." diye konuştu.

Yasa dışı yayının tespit edilmesi ve savcılıkça önlem alınarak kapatılması sürecinin 80-81 dakika sürdüğünü, yapılan maçın zaten bu sürede neredeyse bitmiş olduğunu kaydeden Ağaoğlu, yabancı hakemlerin futbola olumlu etkisi olup olmayacağı sorusuna karşılık, şu değerlendirmede bulundu:

"VAR hakemleriyle alakalı federasyonun yürüttüğü bir çalışma var. Yani gündemde olan konu. Daha doğrusu yabancı hakemlerle alakalı gündeme gelen konu buradan açıldı. Ben her zaman şunu savundum; hakemlerin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi. eğer o eğitime cevap veremeyecek kapasitede hakemler varsa onlar sistem dışı kalırlar. Tabii bu bir süreç. Bugünün problemi değil zaten. Yıllardır süre gelen yanlış uygulamalar neticesinde bugün hakem konusu çok ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Bugünden olan bir olay olmadığını da düşünecek olursak, yıllara vareste bir olaydı bu. İyi eğitim verilememesi, torpil müessesesinin çok sağlam şekilde çalışması, elit kategoriye gelinceye kadar aday hakemlikten başlayıp il, bölge, milli hakemlik gibi bugüne kadar yapılan terfilerde karşılaşılan sıkıntılar değil. Bugün en üst seviyede müesseseyi tartışılır noktaya getirdi."

''HAKEM ALIP, HAKEM VERİLEMEZ Mİ?''

Bu sıkıntıların ortadan kalkması durumunda futbolun da normalleşeceğini dile getiren Ağaoğlu, "Futbolcu, antrenör yetiştiriyorsunuz, hakem yetiştiremiyorsanız sıkıntı bizde. Futbol global. Yurt dışından oyuncu, hoca alıp veriyorsunuz. Hakem alıp, hakem verilemez mi? Ama hakem alıp veren ülkelere de baktığınız zaman bu konuda genellikle çok ciddi sıkıntılar yaşayan ülkeler olduğunu görüyoruz. Açıkçası Türkiye'nin de bu kategoride olmasını diğer ülkelerle aynı kategoride değerlendirilmesini ben pek içime sindiremiyorum. Eğitim sistemini gözden geçirmemiz lazım." görüşünü sundu.

Aday hakemlikten itibaren yetişen hakemleri hiçbir gücün himmetine muhtaç olmadan, hakkıyla elit kategoriye kadar yükselmelerini sağlayacak bir sistem oluşturulması gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, "Böylece sıkıntı kalkar, diğer sıkıntısı olan ülkelere hakem göndeririz." dedi.

ACUN ILICALI'NIN TOPLANTIYA KATILMA SEBEBİ

Son olarak Acun Ilıcalı'nın toplantıya katılma sebebi de sorulan Ağaoğlu, "Kendisinden, korsan yayınla alakalı yapmış olduğu çalışmalar hakkında bir brifg rica etmiştik. Konu tamamen oydu." ifadesini kullandı.

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