Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı
Konya-Ankara yolunda kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 1'i tanker, 8 araç zincirleme kazaya karıştı
Konya’da kum fırtınası nedeniyle 1'i tanker, 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolunun 130'uncu kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 1'i tanker, 8 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıları, Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.