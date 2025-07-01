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        Haberler Yaşam Kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin 141 lira

        Kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin 141 lira

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki sahillerde doğal olarak yetişen ve nesli tehlike altında olan kum zambakları ortaya çıkmaya başladı. Demir kafesle çevrilen kum zambaklarını koparıp, zarar verene 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:57
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        Demir kafesle çevrildi! Koparana 387 bin lira ceza
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        Alanya sahillerindeki kumluk alanlarda yetişen ve Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan kum zambakları büyümeye başladı.

        Bitki soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparan, zarar verenlere 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor.

        Yaz aylarında açan kum zambaklarının korunması için yerel yönetim, ilgili kurumlar ve çevre gönüllüleri çalışma başlattı.

        Kum zambaklarının çevresi demir kafesle kapatılarak, bilgilendirme yazısı asıldı.

        "KOKLAYAN O KOKUYU UNUTMAZ"

        Bitkinin zarar görmemesi için çalışmalar yapan çevre gönüllülerinden Güldane Şahin, "Kum zambaklarımız genelde haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında açar. Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılır. Çok güzel görünümlüdür. Kızgın kumlar içinden beyaz çiçek açar ve koklayan o kokuyu unutamaz. Kökünden sökerek çekmenin veya kaçırmanın cezası 387 bin 141 lira" dedi.

        "HERKESİ KORUMAYA DEVAM EDİYORUM"

        Kum zambaklarının yeterince korunamadığından yakınan Güldane Şahin, "Herkesi kum zambaklarını korumaya davet ediyorum. Ülkemizde 2016 yılından beri korunuyor. Nesli tehlike altındaki bitki. Dünyada çok önceden korumaya alındı. Bitkinin yetiştiği sahile araç girişine çok sayıda ceza yazıldı ama koparanı ya da sökeni tespit edemedik. Kum zambaklarını lütfen beraber koruyalım" diye konuştu.

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        #kum zambakları
        #Antalya
        #alanya
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